River vs. Rosario Central, por la semifinal del Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Eduardo Coudet llega fortalecido tras eliminar a Gimnasia, mientras que los rosarinos vienen envueltos en polémica después del cruce con Racing.
El Torneo Apertura 2026 entrará este sábado en una instancia decisiva cuando River y Rosario Central se enfrenten en el estadio Monumental para definir al primer finalista del campeonato. El encuentro comenzará a las 19:30 y tendrá todos los ingredientes de un partido grande: clima caliente, antecedentes recientes cargados de tensión y dos equipos que llegan con la ilusión intacta de pelear por el título.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet afronta el compromiso después de dejar en el camino a Gimnasia y Esgrima La Plata con una actuación sólida en Núñez. El Millonario se impuso por 2-0 gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta y mostró una imagen convincente que renovó el entusiasmo de los hinchas.
Antes de ese encuentro, había protagonizado una clasificación dramática frente a San Lorenzo en una serie cargada de suspenso. Llegó a estar contra las cuerdas y logró sostenerse hasta una definición por penales en la que consiguió avanzar después de un desarrollo muy sufrido. Ahora tendrá enfrente a un Rosario Central que llega en medio de una enorme polémica arbitral tras eliminar a Racing. El triunfo del Canalla por 2-1 dejó fuertes cuestionamientos desde Avellaneda debido a varias decisiones tomadas por Darío Herrera durante el encuentro.
La jugada que más bronca generó en Racing fue la expulsión directa de Adrián “Maravilla” Martínez, una decisión que condicionó el desarrollo del partido y despertó durísimas críticas. Más tarde también vio la tarjeta roja Marco Di Césare por doble amarilla, en un arbitraje que terminó completamente bajo la lupa. El malestar fue tan grande que incluso Diego Milito, presidente de Racing, salió públicamente a cuestionar lo ocurrido y aseguró sentirse perjudicado por las decisiones arbitrales. Esa situación terminó elevando todavía más la temperatura alrededor de Rosario Central de cara a esta semifinal.
En lo futbolístico, el equipo rosarino intentará volver a dar el golpe en Núñez y apoyarse en el buen momento de varias de sus figuras. Además, el regreso de Ángel Di María al Monumental con la camiseta canalla agrega un condimento especial a una noche que promete muchísima tensión dentro y fuera de la cancha.
El encuentro contará con Nicolás Ramírez como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La expectativa es enorme y el Monumental lucirá colmado para acompañar a un River que buscará aprovechar la localía y meterse nuevamente en una final del fútbol argentino. Con antecedentes calientes, declaraciones cruzadas y mucho en juego, la semifinal promete convertirse en uno de los partidos más intensos del semestre.
River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura: probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
River vs. Rosario Central: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario