River vs. Rosario Central, por la semifinal del Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

En lo futbolístico, el equipo rosarino intentará volver a dar el golpe en Núñez y apoyarse en el buen momento de varias de sus figuras. Además, el regreso de Ángel Di María al Monumental con la camiseta canalla agrega un condimento especial a una noche que promete muchísima tensión dentro y fuera de la cancha.

El encuentro contará con Nicolás Ramírez como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La expectativa es enorme y el Monumental lucirá colmado para acompañar a un River que buscará aprovechar la localía y meterse nuevamente en una final del fútbol argentino. Con antecedentes calientes, declaraciones cruzadas y mucho en juego, la semifinal promete convertirse en uno de los partidos más intensos del semestre.

River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura: probables formaciones

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River vs. Rosario Central: otros datos

Hora: 19:30.

19:30. Estadio: Monumental.

Monumental. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.