River y Rosario Central vuelven a cruzarse en un mata-mata con historial muy parejo

Embed - ¡EL CANALLA BORRÓ AL MILLO EN LOS PENALES Y ES FINALISTA! | River 0(0)-(2)0 R. Central | RESUMEN

Precisamente, ese antecedente reciente aparece como uno de los recuerdos más frescos entre ambos clubes. En aquella serie disputada en Córdoba, Rosario Central eliminó al equipo de Martín Demichelis en la definición por penales, con Jorge Broun como gran figura de la noche tras contener varios remates decisivos.

Ahora, casi tres años después, volverán a enfrentarse con muchísimo en juego y en un contexto cargado de tensión. Uno intentará aprovechar la localía y el envión anímico que le dio la clasificación frente a Gimnasia, mientras que el otro buscará repetir otro golpe histórico en Núñez. Con antecedentes repartidos, finales memorables y cruces recientes muy calientes, la semifinal promete escribir un nuevo capítulo en una rivalidad que, cada vez que se cruza en una instancia decisiva, suele regalar historias imposibles de olvidar.

Todos los enfrentamientos mano a mano entre River y Rosario Central

Copa Competencia 1916 (cuartos de final - ida): Rosario Central 1 - 1 River

Copa Competencia 1916 (cuartos de final - vuelta): River 2 - 3 Rosario Central

Copa Competencia 1920 (octavos de final): Rosario Central 2 - 0 River

Copa Ibarguren 1937 (final): River 5 - 0 Rosario Central

Nacional 1979 (semifinal - ida): River 4 - 0 Rosario Central

Nacional 1979 (semifinal - vuelta): Rosario Central 1 - 3 River

Nacional 1981 (cuartos de final - ida): Rosario Central 1 - 2 River

Nacional 1981 (cuartos de final - vuelta): River 0 - 0 Rosario Central

Liguilla 1987/88 (cuartos de final - ida): Rosario Central 0 - 0 River

Liguilla 1987/88 (cuartos de final - vuelta): River 1 - 0 Rosario Central

Copa Argentina 2014 (cuartos de final): River 0(4) - (5)0 Rosario Central

Copa Argentina 2015 (16avos de final): River 0 - 2 Rosario Central

Copa Argentina 2016 (final): River 4 - 3 Rosario Central

Copa de la Liga 2023 (semifinal): Rosario Central 0(2) - (0)0 River

Trofeo de Campeones 2023: River 2 - 0 Rosario Central