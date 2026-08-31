Morena Beltrán se quebró en vivo tras el retiro de Lionel Messi: "Una sensación de duelo"

La profunda emoción de Morena Beltrán tras el retiro de Lionel Messi: "Una sensación de duelo"

A partir de una pregunta de Sebastián Vignolo sobre cómo asimilar este golpe, Beltrán profundizó en el significado de la figura del 10. "Vos preguntabas cómo seguir, para mí ese es el legado más grande de Messi. Él siguió intentando siempre y por ahí algunos ya lo vivieron por el retiro de Maradona, pero para muchos de mi generación está esa sensación de duelo y de vacío", expresó entre lágrimas.