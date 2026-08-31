Morena Beltrán se quebró en vivo tras el retiro de Lionel Messi: "Una sensación de duelo"
La periodista de ESPN no pudo contener las lágrimas en F90 al reflexionar sobre el legado del capitán rosarino y el impacto generacional que deja su adiós.
El impacto por el adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina no da tregua y continúa multiplicando reacciones conmovedoras en los medios. Luego del mensaje del rosarino en sus redes confirmando el fin de su etapa con la camiseta albiceleste, la televisión en vivo volvió a reflejar el dolor colectivo.
En esta oportunidad fue Morena Beltrán quien no pudo contener las lágrimas durante la emisión de F90 en ESPN.
En una charla íntima sobre el futuro de la Selección sin su máximo referente, la analista deportiva se mostró visiblemente quebrada al intentar poner en palabras la dimensión del anuncio. Su desahogo frente a las cámaras resumió el estado de duelo que atraviesa gran parte del país y, en especial, a la camada de hinchas que creció viéndolo vestir los colores nacionales.
La profunda emoción de Morena Beltrán tras el retiro de Lionel Messi: "Una sensación de duelo"
A partir de una pregunta de Sebastián Vignolo sobre cómo asimilar este golpe, Beltrán profundizó en el significado de la figura del 10. "Vos preguntabas cómo seguir, para mí ese es el legado más grande de Messi. Él siguió intentando siempre y por ahí algunos ya lo vivieron por el retiro de Maradona, pero para muchos de mi generación está esa sensación de duelo y de vacío", expresó entre lágrimas.
En esa misma línea, la comunicadora analizó el recorrido del rosarino y la identificación que generó en el pueblo argentino a base de perseverancia antes de alcanzar la gloria. "El vacío lo llenamos con gratitud. Nos atormentó ese pensamiento de que Leo no pueda ser campeón del mundo con Argentina, era hasta una defensa personal y cultural", reflexionó al aire.
El conmovedor momento no tardó en volverse tendencia en redes sociales, donde miles de hinchas se sintieron identificados con su testimonio. Con el correr de las horas, el dolor inicial comienza a transformarse en un reconocimiento unánime hacia el capitán, mientras la AFA ya planifica lo que será su partido tributo en la ventana FIFA de septiembre.
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