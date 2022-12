Cumplió su promesa: Morena Beltrán mostró su nuevo tatuaje por la Selección

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Morena Beltran (@morenabeltran10)

“Qué lejos llegó la aventura para esta piba que un día se enamoró de este deporte”, escribió la periodista de Haedo cuando se cumplió “una semana de la Gloria Eterna”, tal como escribió en sus redes.

“El primero fue a los 17 años y es el nombre de mis abuelas, Marta y Josefa, que tengo en los pies. Mi vieja no me dijo mucho porque fue algo que pegó más por el lado sentimental. Después me tatué la pregunta ¿Why not?, y ahí mi vieja, que estaba de viaje, cuando volvió un poco me lo recriminó. El último que me hice fue la fecha de Argentina campeón en la Copa America y si la Selección gana el Mundial pienso que también me tatuaría la fecha y algo más...”, había prometido en julio pasado en una entrevista en Urbana Play.

image.png