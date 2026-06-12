A qué hora es la Ceremonia de Apertura de Mundial 2026 en Canadá
Luego de la espectacular inauguración del Mundial 2026 en México, este viernes es el turno de la segunda ceremonia que tiene lugar en Canadá.
El Mundial 2026 no da respiro y continúa con su formato inédito de inauguraciones por sedes. Este viernes, tras el puntapié inicial en México, llegará el turno de Canadá de vestirse de fiesta, previo al que será el último de los megaeventos, en Estados Unidos.
El escenario será el imponente Toronto Stadium, que albergará un show imperdible por la tarde, que servirá como la antesala perfecta para el esperado debut de la selección canadiense frente a Bosnia.
Para los fanáticos que sigan la transmisión desde Sudamérica, el cronograma oficial de la FIFA ya está definido. El espectáculo central en Toronto comenzará a las 13:30 hora local, lo que equivale a las 14:30 de la Argentina.
Se recomienda sintonizar la pantalla desde temprano para disfrutar de un despliegue artístico que dará paso, de manera inmediata, al ingreso de los futbolistas al campo de juego para disputar este trascendental encuentro correspondiente al Grupo B.
El cartel de artistas confirmados combina grandes leyendas locales con figuras de renombre internacional: Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy serán los encargados de hacer vibrar el estadio.
Además, el momento más emotivo estará a cargo de la icónica Alanis Morissette, quien tendrá la responsabilidad de entonar las estrofas del himno nacional de Canadá previo a brindar su propio show musical.
A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Canadá
El show de Apertura del Mundial 2026 en Toronto Stadium tiene lugar desde las 14.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Canadá y Bosnia.
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