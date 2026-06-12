A qué hora es la Ceremonia de Apertura de Mundial 2026 en Canadá

Mundial 2026: todo lo que tenés que saber sobre la ceremonia inaugural Mundial 2026: todo lo que tenés que saber sobre la ceremonia inaugural en Canadá

El cartel de artistas confirmados combina grandes leyendas locales con figuras de renombre internacional: Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy serán los encargados de hacer vibrar el estadio.

Además, el momento más emotivo estará a cargo de la icónica Alanis Morissette, quien tendrá la responsabilidad de entonar las estrofas del himno nacional de Canadá previo a brindar su propio show musical.

A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Canadá

El show de Apertura del Mundial 2026 en Toronto Stadium tiene lugar desde las 14.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Canadá y Bosnia.