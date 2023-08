La deprimente revelación de Mostaza Merlo sobre su presente laboral

mostaza merlo

Con 73 años, el entrenador tiene ganas de seguir dirigiendo en el fútbol argentino, pero en una entrevista mostró su disconformidad con la falta de oportunidades laborales. “¿Y por qué no dirigís?”, le preguntó Luciana Rubinska en ESPN, donde Mostaza Merlo asistió como invitado.

“No, no dirijo porque no me contratan, ¿qué querés que haga?”, respondió el DT sin filtro. “¿Pero no te llaman?”, repreguntó la periodista. “No, uno sale del circuito y es más difícil, ojalá pudiera dirigir, pero sé que entrar en el circuito es muy difícil”, respondió con aires de resignación el entrenador.