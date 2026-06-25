RD Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Uzbekistán, por su parte, está jugando el primer Mundial de su historia, un hito para el fútbol del país asiático tras décadas de intentos frustrados por conseguir la clasificación.

Formaciones de RD Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy; Yoane Wissa, Kayembe, Elia (o Diangana); Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Uzbekistán: Nematov; Alizhonov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Sayfiev; Fayzullayev, Shukurov, Hamrobekov, O'Runov; Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

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