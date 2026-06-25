RD Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
RD Congo, que dio la sorpresa en el debut ante Portugal, busca una victoria que le permita soñar con la clasificación. Descubrí todos los detalles en la nota.
República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentan este sábado, desde las 20:30 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe y será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados. RD Congo llega con un punto, tras igualar 1 a 1 con Portugal y caer por la mínima (1-0) ante Colombia, por lo que necesita ganar para mantener chances de avanzar, ya sea como segundo de la zona o como uno de los mejores terceros.
El elenco comandado por Fabio Cannavaro, en cambio, perdió sus dos presentaciones (3 a 1 ante Colombia y 5 a 0 frente a Portugal), no sumó unidades y quedó sin margen de error si quiere avanzar a los dieciseisavos de final.
En cuanto a los antecedentes, será un duelo entre dos selecciones con escasa experiencia mundialista. El combinado africano disputa apenas su segunda Copa del Mundo y la primera desde 1974, cuando participó bajo el nombre de Zaire y fue eliminada en la fase de grupos.
Uzbekistán, por su parte, está jugando el primer Mundial de su historia, un hito para el fútbol del país asiático tras décadas de intentos frustrados por conseguir la clasificación.
Formaciones de RD Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026
RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy; Yoane Wissa, Kayembe, Elia (o Diangana); Bakambu. DT: Sébastien Desabre.
Uzbekistán: Nematov; Alizhonov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Sayfiev; Fayzullayev, Shukurov, Hamrobekov, O'Runov; Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.
Horario y televisación
- Hora: 20:30
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
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