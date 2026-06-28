Sudáfrica vs. Canadá por 16avos del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Canadá, por su parte, también terminó como escolta de su zona. El anfitrión comenzó el torneo con un empate frente a Bosnia y Herzegovina, goleó 6 a 0 a Qatar en la segunda jornada y, aunque cayó 2 a 1 ante Suiza en el cierre de la fase de grupos, logró asegurar el segundo lugar del Grupo B y sacar boleto a los dieciseisavos de final.

Con ambos equipos buscando seguir haciendo historia en el certamen, el duelo en Los Ángeles asoma como uno de los más parejos de la segunda etapa. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará alimentando el sueño mundialista, mientras que el perdedor se despedirá de la competencia.

Formaciones de Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026

Sudáfrica: Ronwen Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole, Adams; Rayners, Foster. DT: Hugo Broos.

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Nathan Saliba, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Horario y televisación