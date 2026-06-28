Sudáfrica vs. Canadá por 16avos del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Canadá, anfitrión y segundo del Grupo B, abre los dieciseisavos de final ante el seleccionado africano, que dio la sorpresa en la última fecha. Descubrí todos los detalles en la nota.
Sudáfrica y Canadá se enfrentan este domingo, a las 16 (hora de Argentina), en Los Ángeles, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Paramount+ y enfrentará a dos selecciones que sorprendieron en la fase de grupos.
El seleccionado africano consiguió la clasificación tras finalizar en el segundo puesto del Grupo A, luego de caer ante México en el debut, empatar con República Checa y lograr un histórico triunfo por 1 a 0 sobre Corea del Sur en la última fecha, resultado que le permitió avanzar por primera vez a una instancia eliminatoria de una Copa del Mundo.
Canadá, por su parte, también terminó como escolta de su zona. El anfitrión comenzó el torneo con un empate frente a Bosnia y Herzegovina, goleó 6 a 0 a Qatar en la segunda jornada y, aunque cayó 2 a 1 ante Suiza en el cierre de la fase de grupos, logró asegurar el segundo lugar del Grupo B y sacar boleto a los dieciseisavos de final.
Con ambos equipos buscando seguir haciendo historia en el certamen, el duelo en Los Ángeles asoma como uno de los más parejos de la segunda etapa. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará alimentando el sueño mundialista, mientras que el perdedor se despedirá de la competencia.
Formaciones de Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026
Sudáfrica: Ronwen Williams; Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole, Adams; Rayners, Foster. DT: Hugo Broos.
Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Nathan Saliba, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports y Paramount+
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Los Ángeles
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