Mundial 2026: cuáles son los récords que podrían romper Messi, Mbappe, Yamal y Ronaldo

En el caso de Messi, su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006, donde Argentina cayó en cuartos de final ante el local. Luego vinieron Sudáfrica 2010 con eliminación en cuartos frente a Alemania, Brasil 2014 con derrota en la final ante el mismo rival, Rusia 2018 con caída en octavos frente a Francia y Qatar 2022, torneo en el que logró consagrarse campeón del mundo ante "Los Galos".

Ronaldo, por su parte, también llegaría a su sexta Copa del Mundo tras su debut en Alemania 2006, donde Portugal finalizó en el cuarto puesto. Más tarde disputó Sudáfrica 2010, con eliminación en octavos ante España; Brasil 2014, donde no avanzó de fase de grupos; Rusia 2018, con caída en octavos frente a Uruguay; y Qatar 2022, donde Portugal quedó eliminado en cuartos de final ante Marruecos.

Messi y Mbappé, por el récord de una estrella brasileña

Los ex compañeros del PSG podrían igualar un récord histórico que, hasta ahora, pertenece en soledad a Cafú: haber disputado tres finales de la Copa del Mundo.

El ex lateral brasileño logró esa marca con una trayectoria única en Mundiales. Estuvo en el título de Estados Unidos 1994, donde sumó minutos en la final ante Italia; luego fue titular en la definición de Francia 1998, que terminó con derrota ante el anfitrión; y volvió a coronarse en Corea-Japón 2002 como capitán de Brasil en la victoria frente a Alemania.

En el caso del Messi, el astro argentino ya jugó dos finales mundialistas. La primera fue en Brasil 2014, cuando Argentina cayó en tiempo suplementario ante Alemania. La segunda llegó en el último Mundial, cuando se consagró campeón del mundo tras vencer a Francia en una definición por penales.

Mbappé también acumula dos finales disputadas. En Rusia 2018 fue parte del equipo campeón de Francia frente a Croacia, y en Qatar 2022 volvió a llegar a la definición, aunque esta vez terminó con las manos vacía a pesar de marcar tres goles en el partido decisivo.

Un récord de Batistuta, bajo amenaza en este Mundial

Gabriel Batistuta ocupa un lugar especial en la historia de los Mundiales al ser el único futbolista que consiguió dos tripletes en diferentes ediciones del torneo. El delantero argentino logró el primero en Estados Unidos 1994, durante la fase de grupos ante Grecia, y repitió la hazaña en Francia 1998 frente a Jamaica, también en la etapa inicial.

cristiano ronaldo El primer Mundial de Ronaldo fue en Alemania 2006.

Ese registro lo mantiene como una referencia única en la competencia, aunque podría dejar de ser exclusivo en el Mundial 2026. Harry Kane, Mbappé, Gonçalo Ramos o Ronaldo o Julián Álvarez aparecen entre los candidatos que, por nivel y capacidad goleadora, tienen la posibilidad de alcanzar o igualar esa marca histórica durante el certamen.

Messi, a la caza de dos marcas de Klose

Además de los récords de presencias y finales, el rosarino podría alcanzar o superar otras dos marcas históricas que hoy pertenecen a Miroslav Klose.

El exdelantero de Alemania es el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 tantos. Detrás aparece Messi con 13 goles y Mbappé con 12. Más atrás en la tabla figuran Kane y Ronaldo, ambos con 8 anotaciones.

Klose también ostenta otro registro importante: es el jugador con más victorias en la historia de la Copa del Mundo, con 17 triunfos. En ese aspecto, Messi está a solo un par de partidos ganados de superarlo, lo que además permitiría que esa marca vuelva a quedar en manos de un futbolista sudamericano, ya que antes le pertenecía a Cafú.

Del más joven al más viejo

Ronaldo Nazário se convirtió en una de las grandes apariciones del fútbol mundial al ganar el Balón de Oro con apenas 21 años, luego de su destacada actuación en el Mundial de Francia 1998. Ese registro lo mantiene como uno de los más jóvenes en alcanzar ese premio en la élite del fútbol.

lamine yamal.jpg Yamal será uno de los jugadores más jóvenes del Mundial 2026.

En el Mundial 2026, varios talentos juveniles podrían poner en juego esa marca de precocidad. Lamine Yamal, Nico Paz y Désiré Doué llegan al torneo con edades incluso menores a la que tenía el exdelantero brasileño cuando fue reconocido, por lo que podrían aspirar a superarlo en ese aspecto.

En el otro extremo, el defensor portugués Pepe posee un récord de longevidad al haber convertido un gol en una instancia de eliminación directa con 39 años y más de 280 días, durante el Mundial de Qatar 2022. En esta nueva edición, Edin Dzeko, Luka Modric y Ronaldo, todos con más de 40 años, aparecen con la posibilidad de romper la marca del excentral.