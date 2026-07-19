Del cine a la música: famosos internacionales y argentinas que dijeron presente en la final del Mundial 2026
Actores de Hollywood, músicos y reconocidas figuras del espectáculo argentino no quisieron perderse el partido más importante del torneo.
La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España no solo convocó a miles de fanáticos en las tribunas del MetLife Stadium de Nueva York, sino también a una extensa lista de celebridades que viajaron para presenciar en vivo uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
Entre las figuras internacionales que se dejaron ver en las plateas estuvieron Matt Damon, Jon Hamm, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Mick Jagger, Adrien Brody, Will Ferrell y Dua Lipa, quienes siguieron de cerca la definición del certamen junto a miles de espectadores que colmaron el estadio.
Una tribuna repleta de celebridades
La presencia de estas estrellas no pasó desapercibida. Varias de ellas fueron enfocadas por la transmisión oficial y también compartieron imágenes de la jornada en sus redes sociales, convirtiéndose rápidamente en parte de la conversación durante la gran final.
La Argentina también tuvo una fuerte representación en las tribunas. Entre los famosos que asistieron al encuentro se destacaron Patricio Sardelli y Guido Sardelli, integrantes de Airbag, además de Pampita, Wanda Nara, Zaira Nara, Jimena Barón, La Mona Jiménez, Ciro Martínez, Andrés Calamaro y Marcelo Tinelli, quienes viajaron para acompañar a la Albiceleste en la definición del título.
Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, la presencia de tantas personalidades convirtió al estadio en una verdadera alfombra roja. Las cámaras captaron los saludos, las reacciones y los festejos de los invitados, mientras las redes sociales se llenaban de imágenes y videos de cada uno de ellos.
Con un marco imponente tanto dentro como fuera del campo de juego, la final del Mundial 2026 volvió a demostrar que el fútbol trasciende el deporte y se transforma en un espectáculo global. La definición entre Argentina y España reunió a algunas de las figuras más importantes del cine, la música, la televisión y el entretenimiento, consolidando una jornada histórica dentro y fuera de la cancha.
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