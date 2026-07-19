Del cine a la música: famosos internacionales y argentinas que dijeron presente en la final del Mundial 2026

Con un marco imponente tanto dentro como fuera del campo de juego, la final del Mundial 2026 volvió a demostrar que el fútbol trasciende el deporte y se transforma en un espectáculo global. La definición entre Argentina y España reunió a algunas de las figuras más importantes del cine, la música, la televisión y el entretenimiento, consolidando una jornada histórica dentro y fuera de la cancha.