En las manos de Mario Kempes y Andrés Iniesta: así fue presentada la Copa del Mundo

La elección de ambos protagonistas no fue casual. Kempes fue el goleador del Mundial 1978 con seis tantos y convirtió dos de los tres goles con los que la Selección Argentina derrotó a Países Bajos en la final disputada en el estadio Monumental. Por su parte, Iniesta quedó inmortalizado en la historia del fútbol español al marcar el gol del triunfo ante Países Bajos en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2010.