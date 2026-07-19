En las manos de Mario Kempes y Andrés Iniesta: así fue presentada la Copa del Mundo
Los dos campeones del mundo fueron los encargados de ingresar el trofeo más preciado del fútbol en el MetLife Stadium, en la previa del partido decisivo.
La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España tuvo un momento cargado de historia y simbolismo antes del pitazo inicial. Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta, dos leyendas del fútbol mundial, fueron los encargados de presentar la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Ambos saben mejor que nadie lo que significa levantar el trofeo más importante del deporte. El "Matador" fue una de las grandes figuras de la consagración argentina en el Mundial de 1978, mientras que el exmediocampista español marcó el gol que le dio a la Roja su primer y único título mundial en Sudáfrica 2010.
En las manos de Kempes e Iniesta: así fue presentada la Copa del Mundo
Como es tradición en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, el trofeo ingresó al campo de juego dentro de la exclusiva valija diseñada por Louis Vuitton y fue presentado ante los miles de espectadores presentes en el estadio y los millones que siguieron la ceremonia alrededor del mundo.
Luego de que fuera descubierto por los presentadores de la FIFA, Kempes e Iniesta tomaron la Copa del Mundo para exhibirla en el centro del campo de juego. Una imagen cargada de historia que unió a dos campeones del mundo en la previa de un duelo que definirá si Argentina conquista su cuarta estrella o si España consigue la segunda.
La elección de ambos protagonistas no fue casual. Kempes fue el goleador del Mundial 1978 con seis tantos y convirtió dos de los tres goles con los que la Selección Argentina derrotó a Países Bajos en la final disputada en el estadio Monumental. Por su parte, Iniesta quedó inmortalizado en la historia del fútbol español al marcar el gol del triunfo ante Países Bajos en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2010.
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