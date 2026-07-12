Mundial 2026: dónde queda Suiza, qué idioma hablan y datos curiosos

Qué planes turísticos se pueden hacer en Suiza

Suiza ofrece una gran variedad de atractivos para quienes buscan paisajes naturales, propuestas culturales o actividades al aire libre. Entre sus ciudades más destacadas se encuentran Zúrich, uno de los principales centros económicos y culturales del país; Ginebra, reconocida por albergar organismos internacionales; Berna, su capital histórica declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y Lucerna, famosa por su arquitectura tradicional y el Puente de la Capilla.