TyC Sports: por qué Gustavo Lombardi no comenta a la Selección Argentina vs. Suiza
El comentarista se ausentó de la cobertura de TyC Sports para el partido entre la Selección Argentina y Suiza por un problema familiar.
Durante la previa del trascendental cruce mundialista, los espectadores notaron una ausencia importante en la pantalla de TyC Sports. El reconocido periodista y exfutbolista Gustavo Lombardi no pudo participar de la esperada transmisión oficial del partido debido a una sorpresiva situación familiar que lo obligó a ausentarse de urgencia.
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El apoyo a Gustavo Lombardi en el partido de la Selección Argentina
Ante este imprevisto de último momento, la señal deportiva reorganizó rápidamente su equipo periodístico para cubrir el decisivo choque de la Albiceleste. La responsabilidad de llevar las alternativas del encuentro a los hogares quedó a cargo de la dupla conformada por Hernán Feler en el relato y Ariel Senosiain en los comentarios.
Antes de que comenzara a rodar la pelota, sus compañeros de trabajo aprovecharon los minutos de aire para enviarle un cálido mensaje de apoyo. Tanto la dupla principal de cabina como el cronista del campo de juego, Joaquín Bruno, se tomaron un instante para mandarle saludos afectuosos y mucha fuerza a Lombardi y a su esposa.
A estas muestras de cariño y solidaridad también se sumó el periodista Ariel Rodríguez, con quien conduce históricamente el clásico ciclo Paso a Paso, demostrando el profundo compañerismo que une a todo el equipo del canal en este momento familiar.
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