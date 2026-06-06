Mundial 2026: la selección que llegó a ser una potencia y ahora se enfrentará a Argentina
Fue considerada como una de las mejores selecciones en la década del 30. Vuelve a la competencia luego de 28 años de ausencia. Descubrí todos los detalles.
Austria disputará nuevamente un Mundial después de su última participación en Francia 1998, donde no logró avanzar de la fase de grupos tras sumar dos empates y una derrota. El seleccionado austríaco no fue una potencia constante en la era moderna, aunque cuenta con un pasado histórico de enorme relevancia en el desarrollo del fútbol.
Uno de sus momentos más importantes se remonta a comienzos del siglo XX, cuando emergió el recordado “Wunderteam”, dirigido por Hugo Meisl. Aquella selección se destacó por implementar un estilo de juego innovador para la época, basado en la posesión y una propuesta ofensiva que rompía con el modelo utilizado en aquellos años. Su gran figura era Matthias Sindelar, considerado una de las grandes figuras del fútbol austríaco.
Cuál es la historia mundialista de la selección de Austria
Austria vivió su etapa más brillante en la era del “Wunderteam”, un equipo que bajo la conducción de Meisl consiguió una serie de 14 partidos sin derrotas entre 1930 y 1932, con un balance de 11 victorias y 3 empates. En ese período logró dos triunfos por 5 a 0 frente a Alemania, un 6 a 0 ante Suiza y una goleada histórica por 8 a 2 contra Hungría, mostrando un nivel muy superior al promedio europeo de la época.
Ese rendimiento lo posicionó como uno de los grandes candidatos en el Mundial de Italia 1934. Allí, Austria debutó en octavos con un ajustado triunfo 3 a 2 frente a Francia en tiempo suplementario. Luego superó a Hungría por 2 a 1 en cuartos de final y alcanzó las semifinales, donde cayó ante el anfitrión en un partido marcado por decisiones arbitrales muy cuestionadas.
Más adelante, en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, el equipo liderado por Sindelar llegó hasta la final, pero volvió a quedarse sin el título al caer frente a Italia. El ciclo del "Wunderteam" llegó a su fin en 1938, cuando la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi provocó la disolución del seleccionado.
En ese contexto, los futbolistas austríacos fueron obligados a integrarse a la selección alemana, aunque se organizó un partido amistoso entre ambos equipos. Austria ganó 2 a 0 y Sindelar fue la gran figura, anotando un gol y celebrándolo frente a las autoridades nazis. Poco después, el histórico delantero apareció muerto en circunstancias que aún hoy generan dudas.
Aquel estilo de juego austríaco dejó una huella profunda en la historia del fútbol y sirvió de inspiración para selecciones posteriores como la Hungría de Ferenc Puskás en los años 50 o la “Naranja Mecánica” de Johan Cruyff en la década del 70.
En la actualidad, Austria forma parte del segundo escalón del fútbol europeo y regresó a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. En el Mundial 2026, integrará el Grupo J y debutará el 17 de junio ante Jordania, luego enfrentará a Argentina el 22 y cerrará la fase de grupos el 27 frente a Argelia.
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