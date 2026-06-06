Mundial 2026: la selección que llegó a ser una potencia y ahora se enfrentará a Argentina

Más adelante, en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, el equipo liderado por Sindelar llegó hasta la final, pero volvió a quedarse sin el título al caer frente a Italia. El ciclo del "Wunderteam" llegó a su fin en 1938, cuando la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi provocó la disolución del seleccionado.

En ese contexto, los futbolistas austríacos fueron obligados a integrarse a la selección alemana, aunque se organizó un partido amistoso entre ambos equipos. Austria ganó 2 a 0 y Sindelar fue la gran figura, anotando un gol y celebrándolo frente a las autoridades nazis. Poco después, el histórico delantero apareció muerto en circunstancias que aún hoy generan dudas.

Aquel estilo de juego austríaco dejó una huella profunda en la historia del fútbol y sirvió de inspiración para selecciones posteriores como la Hungría de Ferenc Puskás en los años 50 o la “Naranja Mecánica” de Johan Cruyff en la década del 70.

En la actualidad, Austria forma parte del segundo escalón del fútbol europeo y regresó a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. En el Mundial 2026, integrará el Grupo J y debutará el 17 de junio ante Jordania, luego enfrentará a Argentina el 22 y cerrará la fase de grupos el 27 frente a Argelia.