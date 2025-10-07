Mundial 2026: los escandalosos precios de las entradas que duplican los valores de Qatar 2022

Mundial 2026: entradas más caras en todas las instancias

Los precios más accesibles tampoco escapan al aumento. Un boleto para un partido de fase de grupos costará como mínimo 100 dólares, es decir, la mitad de lo que valía la entrada más cara del pasado Mundial. Para dimensionar la suba, la entrada más cara de un encuentro de cuartos de final tendrá el mismo valor que la final de Qatar 2022, lo que generó un fuerte malestar entre los aficionados.