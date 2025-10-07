Mundial 2026: los escandalosos precios de las entradas que duplican los valores de Qatar 2022
Las entradas para la próxima Copa del Mundo costarán hasta 6.000 dólares, muy por encima de las de Qatar 2022. Los hinchas estallaron contra Gianni Infantino por los aumentos.
El Mundial 2026, que genera muchas expectativas puertas adentro y en todos los fanáticos del deporte, ya tiene su grilla oficial de precios y los valores encendieron la polémica entre los hinchas de todo el mundo. Según los montos difundidos por la FIFA en las últimas horas, las entradas para la competencia aumentaron considerablemente respecto a las del torneo anterior en Qatar 2022.
Asistir a la final del certamen costará entre 2.000 y 6.000 dólares, mientras que en 2022 los tickets para ese mismo partido se vendían entre 206 y 1.600 dólares. Aquella edición coronó a la Selección Argentina tras el histórico triunfo sobre Francia en los penales luego de igualar 3-3 en los 120 minutos reglamentarios.
Mundial 2026: entradas más caras en todas las instancias
Los precios más accesibles tampoco escapan al aumento. Un boleto para un partido de fase de grupos costará como mínimo 100 dólares, es decir, la mitad de lo que valía la entrada más cara del pasado Mundial. Para dimensionar la suba, la entrada más cara de un encuentro de cuartos de final tendrá el mismo valor que la final de Qatar 2022, lo que generó un fuerte malestar entre los aficionados.
Críticas a la FIFA y a Gianni Infantino
Las reacciones no tardaron en llegar. Miles de fanáticos expresaron su enojo en redes sociales y apuntaron directamente contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por los excesivos precios que, según muchos, alejan al público común de la posibilidad de asistir al evento más importante del fútbol mundial.
Los reclamos, que se viralizaron en las redes sociales, se centran en que, pese al crecimiento de los ingresos de la FIFA y a la expansión del torneo (que contará con 48 selecciones y 104 partidos), los precios se dispararon a niveles inéditos, generando un repudio generalizado entre los hinchas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario