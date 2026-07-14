Mundial 2026: quién gana el partido de España vs. Francia, según la IA
ChatGPT analizó el nivel de cada selección y dio un veredicto sobre el duelo que se disputa este martes en Dallas. Qué selección avanza a la gran final.
La Inteligencia Artificial analizó el presente de Francia y España y dio un pronóstico sobre una de las semifinales del Mundial 2026. Tras evaluar el rendimiento de ambos seleccionados a lo largo del torneo, la IA señaló cuál considera que tiene mayores posibilidades de avanzar a la gran final.
El encuentro se disputará este martes desde las 16 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas. El ganador del cruce obtendrá un lugar en la final de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.
El resultado que predice la Inteligencia Artificial
Según el análisis de ChatGPT, se espera un partido extremadamente parejo, que podría definirse por detalles mínimos. La inteligencia artificial pronosticó que España tendrá mayor control de la pelota, con Pedri como eje del juego, mientras que Francia apostará por replegarse y salir rápido de contraataque apostando a la velocidad de sus delanteros.
La IA prevé que Lamine Yamal abrirá el marcador en el primer tiempo con un remate desde fuera del área. Sin embargo, en el complemento, Kylian Mbappé igualará el encuentro tras una asistencia de Ousmane Dembélé, llevando la semifinal al tiempo suplementario.
En la prórroga, ChatGPT señala que Mikel Merino marcará el gol del triunfo español luego de una habilitación de Pedri, quien será elegido como la figura del encuentro. Además, anticipa la expulsión de Jules Koundé en los minutos finales y sostiene que "La Roja" se impondrá por 2 a 1 y clasificará a la final del Mundial 2026 luego de 16 años.
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