La IA reveló quién ganará el partido entre Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026
Se enfrentan este miércoles, en Atlanta, donde buscarán un lugar en la final de la Copa del Mundo. Descubrí la predicción de la Inteligencia Artificial.
La Inteligencia Artificial de Gemini elaboró un pronóstico para la semifinal que disputarán, este miércoles, la Selección Argentina e Inglaterra. El duelo, que se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, definirá al segundo finalista del Mundial 2026.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega tras superar por 3 a 1 a Suiza en los cuartos de final, luego de haber eliminado previamente a Egipto por 3 a 2 en octavos.
Inglaterra, por su parte, viene de derrotar por 2 a 1 a Noruega entre los ocho mejores equipos del torneo y antes había dejado en el camino a México con un triunfo por 3 a 2 en los octavos de final.
El resultado que predice la Inteligencia Artificial
Según el análisis de Gemini, el partido tendrá un desarrollo muy parejo, aunque con un mayor dominio de la pelota por parte de la Selección Argentina.
La IA señala que el equipo de Scaloni intentará controlar el juego desde el mediocampo con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que Inglaterra apostará por un planteo más conservador para aprovechar los espacios y lastimar mediante contraataques y el poderío aéreo de Harry Kane.
En cuanto al desenlace, Gemini considera que el encuentro se resolverá durante los 90 minutos reglamentarios, sin necesidad de tiempo suplementario. Según su pronóstico, el desgaste físico de ambos equipos será determinante y el marcador se definirá en el tramo final del partido.
La predicción marca un triunfo de Argentina por 3 a 2. El modelo anticipa que la selección inglesa abrirá el marcador con un tanto de Kane, pero Lionel Messi igualará rápidamente el encuentro. Más adelante, Jude Bellingham volvería a adelantar al conjunto inglés, aunque la reacción argentina llegaría en los últimos 20 minutos gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que sellarían la clasificación de la "Albiceleste" a la final del Mundial 2026.
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