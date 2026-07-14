La IA reveló quién ganará el partido entre Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

En cuanto al desenlace, Gemini considera que el encuentro se resolverá durante los 90 minutos reglamentarios, sin necesidad de tiempo suplementario. Según su pronóstico, el desgaste físico de ambos equipos será determinante y el marcador se definirá en el tramo final del partido.

La predicción marca un triunfo de Argentina por 3 a 2. El modelo anticipa que la selección inglesa abrirá el marcador con un tanto de Kane, pero Lionel Messi igualará rápidamente el encuentro. Más adelante, Jude Bellingham volvería a adelantar al conjunto inglés, aunque la reacción argentina llegaría en los últimos 20 minutos gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que sellarían la clasificación de la "Albiceleste" a la final del Mundial 2026.