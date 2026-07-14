Mundial 2026: la inteligencia artificial reveló quién es hasta ahora el mejor jugador del torneo

En ese contexto, Messi:

Dio la asistencia para el 1-2.

Convirtió el gol del empate.

Se hizo cargo del juego y condujo la reacción del equipo.

Sin su intervención, Argentina difícilmente hubiera seguido en carrera. Su actuación cambió por completo el destino de un partido de eliminación directa.

Su aporte va mucho más allá de los números

Aunque otros futbolistas sobresalen por su potencia física o velocidad, pocos tienen la incidencia que Messi demuestra en cada ataque de la Selección.

Hasta ahora, el capitán argentino se consolidó como:

El principal creador de juego.

El autor de las asistencias más importantes.

El referente futbolístico y anímico del plantel.

Además, aparece cuando el equipo más lo necesita, incluso después de atravesar situaciones adversas, como un penal errado.

Es la figura que sostiene a uno de los grandes candidatos

Si bien Argentina contó con buenos rendimientos individuales, la presencia constante de Messi fue el factor diferencial durante todo el torneo.

Frente a Egipto, por ejemplo, lejos de desanimarse tras fallar un penal, asumió la responsabilidad, siguió pidiendo la pelota y terminó siendo el protagonista de la remontada. Esa fortaleza mental suele ser una de las cualidades que distinguen a los grandes jugadores en una Copa del Mundo.

El ranking de la inteligencia artificial antes de los cuartos de final

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Jude Bellingham

Harry Kane

Michael Olise

Con el Mundial 2026 entrando en su etapa decisiva, Messi ocupa el primer puesto por el enorme impacto que tuvo en los resultados de Argentina y por su influencia en los encuentros más exigentes. Si el torneo concluyera hoy, la inteligencia artificial lo elegiría como el ganador del Balón de Oro de la Copa del Mundo.