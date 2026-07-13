 Turismo en Chile: la inteligencia artificial reveló cuál es el mejor pueblo para ir de vacaciones

Frutillar (Región de Los Lagos)

La inteligencia artificial también incluyó a Frutillar, un pintoresco pueblo del sur chileno que sobresale por su tranquilidad y su fuerte herencia alemana. A orillas del Lago Llanquihue, con el Volcán Osorno como telón de fondo, el destino cautiva por sus vistas y su arquitectura. Además, es sede de importantes eventos musicales que enriquecen su propuesta cultural. Es una excelente alternativa para quienes buscan descanso, naturaleza e historia.

Chiloé (Región de Los Lagos)

La isla de Chiloé completa la lista de recomendaciones gracias a su identidad cultural, sus tradiciones y sus paisajes naturales. Sus bosques, playas y humedales conviven con una reconocida gastronomía, donde sobresale el tradicional curanto, y con las emblemáticas iglesias de madera declaradas Patrimonio de la Humanidad. A esto se suman los mitos y leyendas que forman parte de la identidad local, convirtiendo a Chiloé en un destino perfecto para quienes desean descubrir una de las regiones más auténticas de Chile.