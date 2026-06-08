Mundial 2026: radiografía del torneo más grande de la historia y los récords de leyendas
El campeonato del mundo está cada vez más cerca de su comienzo y la expectativa es cada vez más grande: todos los detalles.
La expectativa es total ante la llegada del Mundial 2026, que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. Esta edición no será una más, sino que marcará un antes y un después en la historia del fútbol debido a un cambio radical en su formato, expandiendo la competencia a límites nunca antes vistos.
Los números del nuevo formato: Un despliegue sin precedentes
La cita mundialista romperá todos los récords de participación y calendario con cifras impactantes:
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48 Selecciones: Por primera vez, el torneo contará con casi medio centenar de países compitiendo por la gloria eterna.
4 Selecciones debutantes: El nuevo formato le abrirá la puerta a cuatro naciones que vivirán su primera experiencia absoluta en una Copa del Mundo.
12 Grupos: La fase inicial estará dividida en una docena de zonas para albergar a la enorme cantidad de participantes.
104 Partidos: Los fanáticos disfrutarán de una maratón futbolística inédita, alcanzando los tres dígitos en cantidad de encuentros.
39 Días de duración: El certamen extenderá su calendario a más de cinco semanas de pura acción.
El partido inaugural ya está definido y se disputará el próximo 11 de junio, enfrentando a la selección de México contra Sudáfrica en lo que promete ser una apertura vibrante.
Las leyendas que defienden los grandes récords en el Mundial 2026
Mientras las nuevas generaciones se preparan para hacer historia, los libros de las citas mundialistas mantienen en lo más alto a los máximos mitos de este deporte, quienes ostentan marcas que el nuevo formato buscará desafiar:
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Más partidos disputados (Lionel Messi - 26): El astro argentino lidera la tabla histórica de presencias tras su coronación en Qatar.
Máximo goleador (Miroslav Klose - 16): El letal delantero alemán sigue mirando a todos desde arriba con su espectacular récord de festejos.
Más títulos como jugador (Pelé - 3): O Rei se mantiene como el único futbolista en el planeta capaz de levantar tres copas del mundo.
Máximo asistidor (Diego Maradona - 8): Diego Armando Maradona conserva su trono como el máximo asistidor en la historia de los mundiales.
Más partidos dirigidos (Helmut Schön - 25): El mítico entrenador alemán ostenta el récord de mayor cantidad de encuentros sentados en el banco de suplentes.
Más ganador (Brasil - 5): A nivel colectivo, la Verdeamarela sigue liderando el palmarés histórico con sus cinco estrellas continentales.
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