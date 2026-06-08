La desafiante frase de una promesa de Argelia al llegar a Estados Unidos: "Le ganaremos a Messi"
Ibrahim Maza, una de las figuras jóvenes de Argelia, palpitó el debut ante Argentina en el Mundial 2026 y lanzó una advertencia sobre Lionel Messi.
A una semana de su debut en el Mundial 2026, la Selección de Argelia arribó a Estados Unidos y se instaló en Kansas City, ciudad que servirá como base de operaciones durante la fase de grupos del certamen. El conjunto africano será el primer rival de la Selección Argentina en el Grupo C y, apenas pisó suelo estadounidense, una de sus jóvenes figuras comenzó a encender la previa del encuentro.
Ibrahim Maza, mediocampista de 20 años que se desempeña en Bayer Leverkusen, fue uno de los primeros futbolistas en dialogar con la prensa tras la llegada de la delegación: “Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante”, afirmó el volante ante los medios presentes en el aeropuerto.
El jugador incluso fue más allá al analizar el desafío que representa enfrentar al vigente campeón del mundo: “Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi”, sostuvo.
Tras las declaraciones, los integrantes del plantel abandonaron el aeropuerto bajo una intensa lluvia y se trasladaron hacia la Universidad de Kansas, donde estarán concentrados durante su participación en la Copa del Mundo.
Mahrez bajó el tono en la previa de Argentina vs. Argelia
Quien también se refirió al esperado cruce fue Riyad Mahrez, capitán y principal referente del seleccionado argelino: "Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos", señaló el experimentado atacante.
Además, agregó: "La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos". La llegada de Argelia a Kansas estuvo acompañada por una importante presencia de hinchas. Decenas de simpatizantes se acercaron con banderas, bombos e instrumentos para brindar su apoyo al equipo y comenzar a generar clima mundialista en la previa del debut.
El seleccionado africano abrirá su participación en el Mundial el próximo 16 de junio frente a Argentina. Luego enfrentará a Jordania el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Austria el 27 de junio, con el objetivo de avanzar a los octavos de final.
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