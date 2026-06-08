La desafiante frase de una promesa de Argelia al llegar a Estados Unidos: "Le ganaremos a Messi"

Mahrez bajó el tono en la previa de Argentina vs. Argelia

Quien también se refirió al esperado cruce fue Riyad Mahrez, capitán y principal referente del seleccionado argelino: "Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos", señaló el experimentado atacante.

Además, agregó: "La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos". La llegada de Argelia a Kansas estuvo acompañada por una importante presencia de hinchas. Decenas de simpatizantes se acercaron con banderas, bombos e instrumentos para brindar su apoyo al equipo y comenzar a generar clima mundialista en la previa del debut.

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El seleccionado africano abrirá su participación en el Mundial el próximo 16 de junio frente a Argentina. Luego enfrentará a Jordania el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Austria el 27 de junio, con el objetivo de avanzar a los octavos de final.