El motivo por el cuál Scaloni todavía no confirmó al reemplazante de Leonardo Balerdi para el Mundial 2026
Lionel Scaloni demora la elección del reemplazante de Leonardo Balerdi porque espera evaluar la evolución física de varios jugadores antes del Mundial 2026.
La lesión de Leonardo Balerdi obligó a la Selección Argentina a realizar una modificación en la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. Sin embargo, a 48 horas de confirmarse la baja del defensor de Olympique de Marsella, Lionel Scaloni todavía no anunció quién será su reemplazante. El zaguero quedó desafectado de la convocatoria tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, una lesión que lo dejó sin posibilidades de llegar en condiciones a la Copa del Mundo.
Luego de la victoria por 2 a 0 frente a Honduras en el amistoso disputado el sábado, Scaloni explicó los motivos por los que aún no tomó una decisión: "Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central", afirmó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.
El técnico adelantó además que la determinación se tomará después del amistoso de este martes frente a Islandia, una vez que pueda evaluar la situación física de varios integrantes del plantel. Dentro de ese grupo aparecen nombres importantes como Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, quienes continúan bajo seguimiento médico aunque, en principio, no estarían comprometidos para la disputa del Mundial.
Los posibles candidatos para ocupar el lugar de Balerdi
En las últimas horas, Molina y Montiel volvieron a entrenarse junto al resto de sus compañeros, una señal positiva para el cuerpo técnico. De todos modos, ambos serán exigidos en los próximos días y recién entonces se definirá la lista definitiva.
"Tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", sostuvo Scaloni.
Si todos los futbolistas que llegaron con molestias físicas logran recuperarse, la opción más probable sería realizar un reemplazo natural en la defensa. En ese escenario, Marcos Senesi aparece como uno de los principales candidatos para ocupar el lugar vacante.
No obstante, la posibilidad de una sorpresa tampoco está descartada. Entre las alternativas que analiza el cuerpo técnico figuran jugadores que no integraron la lista preliminar de 55 futbolistas. Según trascendió, la Asociación del Fútbol Argentino puede solicitar una excepción ante la FIFA para incorporar a un futbolista que no formó parte de esa nómina inicial. Con ese panorama, la decisión final quedará supeditada a la evolución física del plantel y al análisis que Scaloni realice tras el último amistoso previo al debut en el Mundial 2026.
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