El motivo por el cuál Scaloni todavía no confirmó al reemplazante de Leonardo Balerdi para el Mundial 2026

"Tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", sostuvo Scaloni.

Si todos los futbolistas que llegaron con molestias físicas logran recuperarse, la opción más probable sería realizar un reemplazo natural en la defensa. En ese escenario, Marcos Senesi aparece como uno de los principales candidatos para ocupar el lugar vacante.

No obstante, la posibilidad de una sorpresa tampoco está descartada. Entre las alternativas que analiza el cuerpo técnico figuran jugadores que no integraron la lista preliminar de 55 futbolistas. Según trascendió, la Asociación del Fútbol Argentino puede solicitar una excepción ante la FIFA para incorporar a un futbolista que no formó parte de esa nómina inicial. Con ese panorama, la decisión final quedará supeditada a la evolución física del plantel y al análisis que Scaloni realice tras el último amistoso previo al debut en el Mundial 2026.