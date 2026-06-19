Mundial 2026: una estrella de la NFL apareció con una cabra para homenajear a Messi

En medio del clima de efervescencia que rodea al Mundial 2026, un episodio tan insólito como viral irrumpió en la previa de uno de los partidos de la Selección argentina: una figura de la NFL, Jameis Winston, protagonizó una escena casi performática al presentarse con una cabra vestida con la camiseta de Lionel Messi, en lo que fue interpretado como un homenaje directo al eterno debate del “GOAT”.