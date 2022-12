El español "anti-Argentina" de El Chiringuito, arrepentido de sus palabras

El Chiringuito hizo un informe sobre las respuestas de la prensa argentina a su picante expresión de deseo contra el equipo de Lionel Scaloni. Por eso, el español comenzó una especie de disculpas: "Estoy más abrumado todavía, porque la verdad es que no había visto... No lo sé, no lo entiendo muy bien. Reconozco que estoy arrepentido".

Sin embargo, nada estuvo más lejos de la realidad: "No quiero que le metan cuatro [a Argentina], quiero que le metan siete. Siete", repitió una y otra vez, mientras hacía el número con sus dedos.

EL PERIODISTA ESPAÑOL ANTI-ARGENTINA, ARREPENTIDO

Después de darse a conocer que la Selección Argentina venció a Croacia y avanzó a la final del Mundial de Qatar 2022, el periodista español subió un video a sus redes sociales donde justificó de una manera insólita las palabras dichas días anteriores.

"Gracias a mi táctica motivacional, gracias a las palabras que dije el otro día en El Chiringuito, he conseguido que Argentina se venga arriba, que se despierte", comenzó diciendo el español.

Y, luego agregó de manera irónica: "No me den las gracias, soy un hombre modesto y quiero estar en un segundo plano. Pero, ¡hombre! reconoce que en parte gracias, a Messi también, pero a El Chiringuito que Argentina está en la gran final".

"Cómo sabía yo que había que agitar un poco la coctelera para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo. Y ahora queda lo más importante. Volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona del mundo", cerró Juan Manuel.