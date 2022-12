Georgina Rodríguez contra el DT de Portugal: "No se puede sacar la cara por quien no lo merece"

319065729_672503431006444_2776727266221048740_n.jpg

Tras la derrota, Georgina posteó: “Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo al que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que, al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era muy tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece".

No es la primera vez que lo hace, ya que en octavos, se lanzó contra el entrenador: “Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigan de la mano y nos hagan vibrar una noche más", escribió.