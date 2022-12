La polémica frase de Mbappé contra Argentina en la previa del Mundial

Consultado sobre los favoritos a levantar la Copa del Mundo, el atacante no mencionó a Argentina ni a Brasil, históricos animadores de los mundiales. "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa. Es lo que se vio en los últimos mundiales", sentenció entonces.

Qué dijo Lionel Messi sobre los dichos de Kylian Mbappé

“No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y les decíamos 'sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá: Colombia, la altura, el calor, Venezuela... Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores'”, analizó la "Pulga" en ese entonces.