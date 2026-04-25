Presentaron en el Obelisco el Lotus E20 con el que Franco Colapinto hará su Road Show en Buenos Aires
El monoplaza ya fue presentado en la Ciudad y será el protagonista del esperado show callejero que marcará el regreso de la F1 a Buenos Aires.
La cuenta regresiva ya empezó y la expectativa crece: mostraron el auto de Fórmula 1 que utilizará Franco Colapinto en la exhibición que se realizará en Palermo, un evento que promete revolucionar la Ciudad de Buenos Aires.
El monoplaza fue presentado en pleno centro porteño, con una puesta en escena que sirvió como anticipo del show que tendrá lugar en los próximos días. La exhibición funcionó como una especie de “adelanto” para fanáticos y curiosos, que pudieron ver de cerca el vehículo que saldrá a pista.
Se trata de un Lotus E20 de 2012, equipado con motor Renault V8, un modelo icónico de otra era de la Fórmula 1 pero ideal para este tipo de eventos. Además, el auto luce una estética vinculada al equipo BWT Alpine Formula One Team, con el que Colapinto está relacionado en su presente deportivo.
La elección de este tipo de monoplaza no es casual: los autos de esa generación permiten mayor confiabilidad para exhibiciones callejeras y ofrecen un espectáculo atractivo por su potencia y sonido, algo que suele ser muy valorado por el público. El evento en Palermo marcará un hecho especial: el regreso de un show de Fórmula 1 a las calles porteñas después de varios años. La jornada contará con distintas salidas a pista y se espera una gran convocatoria de público.
Además, no será la única joya en escena. Durante la exhibición también se podrá ver en acción el histórico Mercedes-Benz W196, el modelo con el que Juan Manuel Fangio hizo historia en la categoría.
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