Presentaron en el Obelisco el Lotus E20 con el que Franco Colapinto hará su Road Show en Buenos Aires

La elección de este tipo de monoplaza no es casual: los autos de esa generación permiten mayor confiabilidad para exhibiciones callejeras y ofrecen un espectáculo atractivo por su potencia y sonido, algo que suele ser muy valorado por el público. El evento en Palermo marcará un hecho especial: el regreso de un show de Fórmula 1 a las calles porteñas después de varios años. La jornada contará con distintas salidas a pista y se espera una gran convocatoria de público.