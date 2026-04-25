Duro golpe para Brasil: Éder Militao se pierde el Mundial 2026
El defensor del Real Madrid deberá operarse por una lesión muscular y estará varios meses fuera de las canchas.
Impacto total en el fútbol internacional: Éder Militão se perderá el Mundial 2026 tras confirmarse que deberá pasar por el quirófano por una lesión muscular que se agravó en los últimos días.
El defensor del Real Madrid sufrió un problema en el bíceps femoral izquierdo que, lejos de evolucionar favorablemente, terminó comprometiendo más de lo esperado. Ante este panorama, el cuerpo médico tomó la decisión de avanzar con una cirugía para evitar recaídas en una zona especialmente sensible.
La intervención implica una recuperación estimada de entre cuatro y cinco meses, un plazo que deja sin margen al central para llegar en condiciones al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La situación genera preocupación también en la Selección de Brasil, donde Militão es una pieza clave en la defensa. Su ausencia representa un golpe importante en la planificación de cara a la Copa del Mundo, especialmente por su experiencia y regularidad en la élite.
Además, el zaguero ya queda descartado para lo que resta de la temporada con el conjunto español, que pierde a uno de sus titulares en un tramo decisivo del calendario. No es la primera vez que Militão sufre inconvenientes físicos en esa zona, lo que terminó inclinando la balanza hacia una solución definitiva. Así, entre la urgencia por recuperarse bien y el calendario en contra, el brasileño deberá ver el Mundial desde afuera. La ausencia de Éder Militão representa una baja importante para la Selección de Brasil, que pierde a una pieza clave en defensa de cara al Mundial.
En ese contexto, este tipo de noticias puede reducir ligeramente las chances del conjunto brasileño y, al mismo tiempo, equilibrar aún más el escenario entre los principales candidatos, con selecciones como la Selección Argentina entre las que podrían verse relativamente beneficiadas en la carrera por el título.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario