Duro golpe para Brasil: Éder Militao se pierde el Mundial 2026

Además, el zaguero ya queda descartado para lo que resta de la temporada con el conjunto español, que pierde a uno de sus titulares en un tramo decisivo del calendario. No es la primera vez que Militão sufre inconvenientes físicos en esa zona, lo que terminó inclinando la balanza hacia una solución definitiva. Así, entre la urgencia por recuperarse bien y el calendario en contra, el brasileño deberá ver el Mundial desde afuera. La ausencia de Éder Militão representa una baja importante para la Selección de Brasil, que pierde a una pieza clave en defensa de cara al Mundial.