Las pruebas de la predicción de Ángel Di María a su mujer: "Está todo escrito"

La esposa del delantero de la Selección compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que muestra el chat con el jugador el día previo al 3-3 contra los galos, cuando marcó el 2 a 0 parcial en el primer tiempo.

"Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy hacer el gol. Porque está escrito como en el Maracaná y Wembley", anticipó Di María en relación a la final de la Copa América y la Finalissima.

Di María conversación.jpg

"Me afloja el cuerpo ese mensaje, no sé qué carajo decirte", le respondió Jorgelina. Y el talentoso rosarino le respondió con firmesa: "No tenés que decir nada".

Para terminar, la esposa de la estrella decidió agregar junto a la captura de pantalla: "Elegimos creer y se dió".