Oscar Garré sufrió un infarto antes del viaje previsto a Qatar

Garré "está en terapia intensiva, pero estable y continúa bajo el control de los médicos" amplió el portavoz consultado.

El otrora lateral tenía previsto embarcarse en la noche del sábado, junto a otros campeones que, por cortesía de AFA, suelen viajar para la disputa de cada uno de los Mundiales de fútbol.

Garré integraba la delegación del 86 que partía rumbo a territorio asiático, junto con Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Héctor Enrique. Los también integrantes del equipo del DT Carlos Bilardo, el ex zaguero Oscar Ruggeri, el ex volante Sergio Batista y el ex delantero Claudio Borghi, ya están en Doha desde hace algunos días.

En tanto como representantes del equipo del 78 que capitaneaba César Luis Menotti figuraban Ubaldo Fillol, Daniel Bertoni, Ricardo Villa y Omar Larrosa.