VIDEO: Llanto desconsolado de Luis Suarez tras la eliminación de Uruguay

Hace un tiempo, el Pistolero habló con la revista Referí y contó que el Qatar sería su último Mundial: “Es mi último Mundial, lo voy a disfrutar muchísimo, desde donde me toque estar: si me toca jugar hasta que me de y si me toca en el banco ayudar, pero disfrutarlo porque es el último”.

“Que mis hijos disfruten de ese momento. Y los uruguayos también tienen que disfrutar este Mundial porque hace mucho tiempo que Uruguay no va a cuatro mundiales seguidos; debemos sentirnos orgullosos de esta generación de juego”, añadió el jugador.

https://twitter.com/rodrigosepu/status/1598737429212663823 #URU El llanto de Luis Suárez tras la eliminación de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/DTxAMWv0Qy — Rodrigo Sepúlveda Lara (@rodrigosepu) December 2, 2022