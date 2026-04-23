El desgarrador posteo de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: "Duele más de..."
El Barcelona emitió el parte médico oficial: el juvenil sufrió una rotura en el tendón de la corva, se pierde lo que resta de la temporada y es una incógnita su presencia en el Mundial 2026.
El peor de los escenarios se confirmó finalmente para Lamine Yamal y la Selección de España luego de las impactantes imágenes capturadas en el partido ante el Celta de Vigo donde el futbolista pasó del grito de gol al llanto en apenas unos segundos. El Barcelona emitió el parte médico oficial que ratifica una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda lo que implica que el diez blaugrana se perderá todo lo que resta de la temporada actual mientras inicia un tratamiento conservador para intentar recuperar la zona afectada.
Pocas horas después de conocerse el diagnóstico el propio futbolista rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de angustia donde confesó que esta lesión lo deja fuera del campo en el momento que más quería estar y que la situación le duele más de lo que puede explicar. El juvenil lamentó profundamente no poder luchar junto a sus compañeros ni ayudar al equipo en este tramo decisivo pero aseguró que estará apoyando desde afuera como un hincha más mientras confía plenamente en que el plantel dejará el alma en cada partido restante.
La gran incógnita que ahora sobrevuela al fútbol mundial es la presencia del crack en el Mundial 2026 ya que restan apenas cincuenta días para el debut de España y los tiempos de recuperación para una afección en el tendón de la corva suelen ser sumamente traicioneros. Si bien los médicos de la selección mantienen una luz de esperanza la realidad indica que de llegar a la cita en Norteamérica Lamine lo haría sin rodaje competitivo previo tras haberse ausentado en el cierre de La Liga. Resulta llamativo que en su comunicado no hiciera mención directa a la Copa del Mundo lo que ha sido interpretado como una señal de cautela extrema ante la gravedad de su cuadro físico.
La jugada fatídica ocurrió a los treinta y nueve minutos del encuentro cuando Yamal generó un penal con una maniobra eléctrica y él mismo se encargó de ejecutarlo para poner el uno a cero parcial. Sin embargo inmediatamente después de que el balón tocara la red el delantero se desplomó en el césped y se tomó la parte posterior del muslo con gestos de evidente dolor que conmovieron a sus compañeros y al entrenador Hansi Flick.
El mensaje completo de Lamine Yamal en sus redes sociales
"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido.
Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensaje y Visca el Barça".
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