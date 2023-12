Tras los insultos, el arquero de la Selección Sub-17 fue recibido como un héroe

En el video se puede ver una caravana de autos que recibió al arquero de la Selección. En su camino, lo acompañaron cientos de vecinos vestidos con camisetas de la Albiceleste. Luego, Florentín se subió a un camión autobomba y fue llevado al edificio municipal, donde saludó a desde un balcón.

Qué había dicho Florentín tras los insultos por su error

“La verdad que gracias a Dios tengo un entorno muy lindo que me apoya. Estoy bien mentalmente. No me afectó para nada. Es más, el entrenador de arqueros me apoya, el cuerpo técnico y mis compañeros también”, señaló.