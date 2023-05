Mascherano recibió otra mala noticia antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

A días del comienzo del Mundial Sub 20, Javier Mascherano, técnico de la Selección Argentina, recibió una pésima noticia. Es que se confirmó la ausencia de Alejandro Garnacho y Nicolás Paz, La recorrida que hizo el entrenador por Europa no alcanzó los objetivos planeados, ya que no pudo torcer las decisiones adoptadas desde Manchester United y de Real Madrid.