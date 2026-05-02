Murió Alex Zanardi, símbolo mundial de resiliencia y superación

El deporte mundial está de luto. El italiano Alex Zanardi, ex piloto de Fórmula 1 y múltiple campeón paralímpico, falleció a los 59 años tras una vida marcada por la superación y la resiliencia. La noticia fue confirmada por su familia este 1 de mayo de 2026 y generó un fuerte impacto tanto en el automovilismo como en el ámbito del deporte adaptado, donde su figura trascendió generaciones.