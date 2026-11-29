Murió Bronson Reed, luchador de la WWE, a los 38 años

El comunicado no explica qué tipo de complicaciones fueron ni en qué circunstancias murió. Por ahora no hay una causa oficial más precisa que la que informó la empresa. La noticia llegó casi tres semanas después de su última aparición en un evento de la WWE. Fue en Crown Jewel, en Riad, Arabia Saudita, a principios de noviembre, donde enfrentó a Oba Femi. La WWE no vinculó su muerte con esa pelea ni con ningún otro combate.