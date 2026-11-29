Murió Bronson Reed, luchador de la WWE, a los 38 años
La WWE confirmó la muerte de Jermaine Haley, conocido como Bronson Reed, a los 38 años por complicaciones médicas, sin dar más detalles.
Jermaine Haley, conocido en la lucha libre como Bronson Reed, murió a los 38 años. La WWE dio la noticia en un comunicado: la causa fueron "complicaciones médicas" y la empresa no dio más detalles. En el mensaje, la compañía lo definió como una figura enorme y destacó que era un hombre de familia y un compañero muy querido. También envió condolencias a su familia, a sus amigos y a los fanáticos.
Murió Bronson Reed, luchador de la WWE, a los 38 años
El comunicado no explica qué tipo de complicaciones fueron ni en qué circunstancias murió. Por ahora no hay una causa oficial más precisa que la que informó la empresa. La noticia llegó casi tres semanas después de su última aparición en un evento de la WWE. Fue en Crown Jewel, en Riad, Arabia Saudita, a principios de noviembre, donde enfrentó a Oba Femi. La WWE no vinculó su muerte con esa pelea ni con ningún otro combate.
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La carrera de Bronson Reed
Reed nació en Adelaida, Australia. Firmó con la WWE en 2019 y debutó en NXT, la marca de desarrollo de la empresa, donde ganó el Campeonato Norteamericano en 2021. En 2024 se quedó con la André the Giant Memorial Battle Royal. Después pasó a Raw, donde integró The Vision junto a Bron Breakker y Paul Heyman. En septiembre de este año había vuelto a la acción tras recuperarse de una lesión.
Después del anuncio, luchadores y fanáticos lo despidieron en redes sociales. Kevin Owens le dedicó unas palabras en un evento en vivo de la WWE y emocionó a todos los fanáticos que lo despidieron de la mejor manera posible.
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