Por qué Platense todavía no está en la Copa Libertadores 2027 pese a jugar la final con Boca

Final de la Copa Sudamericana: Boca vs. Atlético Mineiro , el sábado 21 de noviembre .

Boca vs. , el . Playoffs del Torneo Clausura, donde el Xeneize sigue en carrera.

Si Boca no gana ninguno de esos dos títulos, Platense va a tener que vencerlo en la final de la Copa Argentina, programada para el miércoles 2 de diciembre.

Platense quiere volver a la Libertadores

El Calamar ya jugó la Copa Libertadores 2026 y busca repetir. En la final lo espera un Boca que Palermo nunca pudo vencer como entrenador: en 10 cruces perdió seis y empató cuatro.