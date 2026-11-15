Por qué Platense todavía no está en la Copa Libertadores 2027 pese a jugar la final con Boca
Platense no tiene asegurada la Copa Libertadores 2027 por jugar la final de la Copa Argentina ante Boca: depende de ganarla o de otro título del Xeneize.
Platense jugará la final de la Copa Argentina ante Boca, pero eso no le alcanza para tener asegurado un lugar en la Copa Libertadores 2027. Muchos daban por hecho que el Calamar ya estaba adentro porque el Xeneize clasificó primero en la tabla anual, pero el reglamento no deja que ese cupo pase al subcampeón. Por eso, el equipo de Martín Palermo todavía depende de una combinación de resultados.
La regla que deja a Platense sin la Copa Libertadores por ahora
Boca goleó 3-0 a Banfield en Mendoza y llegó a la final con su lugar en el certamen continental ya asegurado por la tabla anual. Según el reglamento, la plaza del campeón de la Copa Argentina no se transfiere al otro finalista cuando el ganador ya tiene el boleto por la tabla.
Si el equipo de Rodolfo Arruabarrena gana solamente la Copa Argentina, entrará a la Libertadores por ese título. El lugar que había conseguido en la tabla anual quedará libre y pasará a los mejor ubicados en la tabla general. Platense no saca ningún beneficio de ser finalista.
Qué necesita Platense para jugar la Copa Libertadores 2027
El panorama del Calamar cambia si Boca suma otro título. Si el Xeneize gana la Copa Sudamericana o el Torneo Clausura además de la Copa Argentina, se juntan dos vías de clasificación y Platense entraría como finalista del certamen federal.
Por eso, en Vicente López van a seguir de cerca dos frentes:
- Final de la Copa Sudamericana: Boca vs. Atlético Mineiro, el sábado 21 de noviembre.
- Playoffs del Torneo Clausura, donde el Xeneize sigue en carrera.
Si Boca no gana ninguno de esos dos títulos, Platense va a tener que vencerlo en la final de la Copa Argentina, programada para el miércoles 2 de diciembre.
Platense quiere volver a la Libertadores
El Calamar ya jugó la Copa Libertadores 2026 y busca repetir. En la final lo espera un Boca que Palermo nunca pudo vencer como entrenador: en 10 cruces perdió seis y empató cuatro.
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