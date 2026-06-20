Murió el futbolista de 22 años que había tenido un ACV y permanecía en terapia intensiva

Desde esa institución se mostraron conmocionados. “Lautaro, no tenemos palabras. La familia Colonista te quiere y te guardará por siempre en su memoria. Hasta siempre, Lau”, manifestaron.

Posteo Colón muerte Lautaro La despedida de Colón de San Justo a Lautaro Fagioli, el futbolista de 22 años que murió tras sufrir un ACV.

Fagioli siempre había mostrado muy apasionado por su profesión. Compartía en sus redes sociales constantes publicaciones de partidos y entrenamientos, donde siempre agradecía al club por la oportunidad y a aquellos que lo acompañan y apoyan, como familia y amigos.

Desde el medio partidario de Colón de San Justo, Colón and Roll, se mostraron conmocionados por la noticia. “Te amamos por siempre, hermano”, titularon su publicación. “Estamos totalmente devastados ante la partida de un compañero, un hermano, un amigo, un guerrero. De una persona que amamos y que vamos a amar para siempre”, señalaron.

Y sumaron: “Te vamos a recordar todos los días de nuestras vidas, Lauti. Gracias por los momentos compartidos, por las risas, los abrazos, los entrenamientos, los viajes, las comidas y cada instante que nos regalaste. Fuiste, sos y serás siempre parte de esta gran familia. Hoy nos toca despedirte con el corazón roto, pero también con la certeza de que dejaste una huella imborrable en cada uno de nosotros”.