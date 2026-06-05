Un futbolista de 22 años sufrió un ACV tras un partido y lucha por su vida

El club Colón de San Justo difundió un comunicado con un mensaje para el futbolista y su familia: “Toda la familia tricolor se suma al pedido de fuerzas para Lautaro. Acompañamos a él y a su familia en este momento, deseándole una pronta recuperación. Mucha fuerza, Lauti. Te esperamos muy pronto nuevamente dentro de una cancha”, según reprodujo La Capital.

La Liga Santafesina también difundió un mensaje para convocar a una cadena de oración por la salud del futbolista: “¡Fuerzas Lauti! De parte de TodoLigaSF, nos unimos en cadena de oración por la salud de Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, quien sufrió un ACV isquémico y se encuentra internado en el Hospital Cullen. Acá no importa de qué equipo seas, todos podemos aportar nuestro granito de arena con una oración para la mejora del jugador del Conquistador“.

Mientras el futbolista permanece internado en terapia intensiva, su pareja utilizó las redes sociales para enviar un mensaje de esperanza. El jugador que fue padre de una nena en 2024, recibió una emotiva muestra de apoyo cuando la madre de su hija compartió imágenes de la pequeña mirando una foto suya junto a la frase: “Con toda la fe del mundo”.