Un futbolista de 22 años sufrió un ACV tras un partido y lucha por su vida
Se trata de Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo. Esta internado con asistencia resporatoria mecánica y su pronóstico es reservado.
Un futbolista de 22 años sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) horas después de un partido en la provincia de Santa Fe y lucha por su vida en cuidados intensivos.
Todo ocurrió el pasado domingo, cuando Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, enfrentaba a Central San Carlos por la Copa Santa Fe, donde logró la clasificación a la tercera fase del torneo provincial.
Tras el encuentro, el joven comenzó a presentar complicaciones de salud y debió ser trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde permanece internado bajo cuidados intensivos mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.
El director del centro de salud, Bruno Moroni, brindó detalles sobre el estado del jugador y confirmó la gravedad del cuadro: “Se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia mecánica respiratoria, drogas vasoactivas y pronóstico reservado”.
Cadenas de oración y apoyo de la comunidad
El club Colón de San Justo difundió un comunicado con un mensaje para el futbolista y su familia: “Toda la familia tricolor se suma al pedido de fuerzas para Lautaro. Acompañamos a él y a su familia en este momento, deseándole una pronta recuperación. Mucha fuerza, Lauti. Te esperamos muy pronto nuevamente dentro de una cancha”, según reprodujo La Capital.
La Liga Santafesina también difundió un mensaje para convocar a una cadena de oración por la salud del futbolista: “¡Fuerzas Lauti! De parte de TodoLigaSF, nos unimos en cadena de oración por la salud de Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, quien sufrió un ACV isquémico y se encuentra internado en el Hospital Cullen. Acá no importa de qué equipo seas, todos podemos aportar nuestro granito de arena con una oración para la mejora del jugador del Conquistador“.
Mientras el futbolista permanece internado en terapia intensiva, su pareja utilizó las redes sociales para enviar un mensaje de esperanza. El jugador que fue padre de una nena en 2024, recibió una emotiva muestra de apoyo cuando la madre de su hija compartió imágenes de la pequeña mirando una foto suya junto a la frase: “Con toda la fe del mundo”.
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