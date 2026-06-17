Murió Eric Roy, el histórico entrenador del Brest y exfutbolista del Rayo Vallecano
El DT falleció a los 58 años tras dejar una huella imborrable en el modesto club al que llevó a una histórica clasificación a la Champions League.
El fútbol de Francia y de Europa está de luto. Eric Roy, entrenador del Brest y antiguo futbolista con pasado en ligas de élite, falleció a los 58 años tras batallar durante tres años contra un cáncer de páncreas. La noticia fue dada a conocer este miércoles por el entorno íntimo del director técnico.
Roy tuvo una trayectoria sumamente particular en el banco de suplentes. Se inició como entrenador en el Niza, club en el que se había formado, pero tras esa primera experiencia pasaron doce años hasta que volvió a calzarse el buzo de DT. Lo hizo en 2023 al asumir el mando del Brest, sin imaginar que se convertiría en el gran arquitecto de la mayor gesta en la historia de la institución bretona.
El Brest de Eric Roy y una campaña para la eternidad
Bajo la conducción táctica de Roy, el modesto conjunto del Brest rompió todos los moldes en el campeonato francés:
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Podio histórico: Finalizó en la tercera posición de la Ligue 1, solo por detrás de gigantes económicos como el París Saint-Germain y el Mónaco.
Boleto a la Champions: Ese tercer puesto le otorgó una histórica clasificación directa a la Liga de Campeones de la UEFA.
Hazaña internacional: En el máximo certamen europeo, el Brest sorprendió al superar la fase de grupos y acceder a la ronda de repesca, donde finalmente cayó eliminado ante el PSG.
Más allá de las luces internacionales, el verdadero valor de su trabajo radicó en cumplir con creces el mandato de la dirigencia: consolidar al club en la primera división logrando la permanencia de manera consecutiva.
Su etapa como futbolista
Antes de brillar desde la línea de cal, Eric Roy construyó una sólida carrera como mediocampista central. Tras debutar en el Niza, vistió las camisetas de importantes clubes de su país como el Toulon, el Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella y el Troyes.
También sumó experiencia internacional al desempeñarse en el Sunderland de Inglaterra y en el Rayo Vallecano de España, donde militó durante la temporada 2001-2002, antes de colgar los botines de manera definitiva en el club de sus amores en el año 2004.
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