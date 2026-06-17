Murió Eric Roy, el histórico entrenador del Brest y exfutbolista del Rayo Vallecano

Roy tuvo una trayectoria sumamente particular en el banco de suplentes. Se inició como entrenador en el Niza, club en el que se había formado, pero tras esa primera experiencia pasaron doce años hasta que volvió a calzarse el buzo de DT. Lo hizo en 2023 al asumir el mando del Brest, sin imaginar que se convertiría en el gran arquitecto de la mayor gesta en la historia de la institución bretona.