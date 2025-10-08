El sentido mensaje de Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo

De momento, no fue informado de forma oficial si el partido será o no reprogramado, aunque el "Guapo" se mostró dispuesto a suspender el juego, según el mensaje que difundieron en redes sociales.

"Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga", indicó el "Guapo" a través de un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del DT.

El mensaje de Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.

Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor.

¡Hasta siempre, querido Miguel!"