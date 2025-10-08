El sentido mensaje de Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo
El club "xeneize" lanzó un sentido comunicado tras confirmarse el fallecimiento del entrenador de 69 años.
El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles a los 69 años, luego de pelear varios años con una dura enfermedad y de llevar unos cuantos días internado en su domicilio, noticia que fue confirmada por el club a través de un sentido comunicado.
"Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo", lamentó el "Xeneize" a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.
En tanto, el "Xeneize" puso a la Bombonera a disposición de la familia, para la realización del velatorio. El periodista Tato Aguilera adelantó este miércoles que el último adiós podría tener lugar en el hall central del club, aunque todavía no había sido oficializado.
Por otro lado, y en menor nivel de importancia, restaba conocer qué pasará con el partido de Boca del próximo sábado, cuando debe, según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, visitar a Barracas Central por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.
De momento, no fue informado de forma oficial si el partido será o no reprogramado, aunque el "Guapo" se mostró dispuesto a suspender el juego, según el mensaje que difundieron en redes sociales.
"Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga", indicó el "Guapo" a través de un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del DT.
El mensaje de Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo
"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.
Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor.
¡Hasta siempre, querido Miguel!"
