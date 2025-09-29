Valentina Pertegarini hizo historia: bicampeona mundial de Rally Raid en la categoría Challenger
La piloto cordobesa aseguró el título en Portugal y se consagró bicampeona mundial de Rally Raid, siendo la primera argentina en lograrlo en la Challenger.
La argentina Valentina Pertegarini alcanzó un logro histórico al coronarse bicampeona mundial de Rally Raid en la categoría Challenger. La piloto cordobesa aseguró el título tras finalizar quinta en la cuarta fecha disputada en Portugal, a falta de una competencia para el cierre del campeonato. Se convirtió así en la primera argentina en lograr dos coronas mundiales.
“Estoy muy contenta, la verdad que es increíble. Pude coronar mi campeonato una vez más este año, faltando una fecha”, expresó la cordobesa tras la carrera que fue apasionante y que la volvió a dejar en lo más alto.
Lo que viene para Valentina Pertegarini: la última cita en Marruecos
El campeonato de Rally Raid tendrá su cierre en Marruecos dentro de diez días, donde la piloto confirmó que estará presente. “Vamos a ir a correr para que también Nico pueda coronarse campeón”, señaló sobre su compañero de equipo. Además, adelantó que competirán con un vehículo renovado: “Ahora a reparar todo el auto y vamos a ir a Marruecos con el auto nuevo”.
Con esta consagración, Pertegarini se convirtió en la primera argentina en ganar dos títulos mundiales en la categoría Challenger, consolidándose como una de las grandes referentes del Rally Raid a nivel internacional.
El repaso de otras categorías
En otras categorías, la división Ultimate tuvo como protagonista a Joao Ferreira (Toyota), quien se impuso en la última etapa con un tiempo de 9 minutos y 29 segundos, superando por 42 segundos a Nasser Al-Attiyah (Dacia) y por 45 segundos a Carlos Sainz (Ford Raptor). El top cinco lo completaron Sebastien Loeb (Dacia) y Lucas Moraes (Toyota). En la clasificación general, el triunfo correspondió al local Lucas Moraes (Toyota), con un tiempo acumulado de 12 horas, 13 minutos y 5 segundos. Lo siguieron Henk Lategan (Toyota), a 53 segundos, y Sebastien Loeb (Dacia), a 10 minutos y 5 segundos. En el campeonato, Al-Attiyah lidera con 140 puntos, seguido por Lategan (131) y Moraes.
En la categoría de motos, el salteño Luciano Benavides (KTM) se destacó al ganar la última etapa con un tiempo de 59 minutos y 53 segundos, por delante de Daniel Sanders y E. Canet. No obstante, la clasificación general quedó en manos de Sanders (KTM), con un tiempo total de 12 horas, 39 minutos y 39 segundos, seguido por Tosha Schareina (Honda) y el propio Benavides. En la tabla del campeonato, Sanders encabeza con 113 puntos, mientras que Benavides suma 69 y Schareina, 66.
