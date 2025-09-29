Valentina Pertegarini hizo historia: bicampeona mundial de Rally Raid en la categoría Challenger

El repaso de otras categorías

En otras categorías, la división Ultimate tuvo como protagonista a Joao Ferreira (Toyota), quien se impuso en la última etapa con un tiempo de 9 minutos y 29 segundos, superando por 42 segundos a Nasser Al-Attiyah (Dacia) y por 45 segundos a Carlos Sainz (Ford Raptor). El top cinco lo completaron Sebastien Loeb (Dacia) y Lucas Moraes (Toyota). En la clasificación general, el triunfo correspondió al local Lucas Moraes (Toyota), con un tiempo acumulado de 12 horas, 13 minutos y 5 segundos. Lo siguieron Henk Lategan (Toyota), a 53 segundos, y Sebastien Loeb (Dacia), a 10 minutos y 5 segundos. En el campeonato, Al-Attiyah lidera con 140 puntos, seguido por Lategan (131) y Moraes.

En la categoría de motos, el salteño Luciano Benavides (KTM) se destacó al ganar la última etapa con un tiempo de 59 minutos y 53 segundos, por delante de Daniel Sanders y E. Canet. No obstante, la clasificación general quedó en manos de Sanders (KTM), con un tiempo total de 12 horas, 39 minutos y 39 segundos, seguido por Tosha Schareina (Honda) y el propio Benavides. En la tabla del campeonato, Sanders encabeza con 113 puntos, mientras que Benavides suma 69 y Schareina, 66.