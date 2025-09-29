Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025.
Barracas Central y Belgrano se enfrentan este lunes, desde las 15:30, en el Estadio Claudio Fabián Tapia por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura.
El equipo local, conocido como "El Guapo", busca reponerse de la reciente derrota ante Sarmiento para escalar a la cima de la tabla. Actualmente, el conjunto de Rubén Darío Insúa es escolta con 15 puntos, y una victoria no solo lo dejaría en lo más alto de la Zona A, sino que también le aseguraría la localía en los octavos de final.
Por su parte, Belgrano llega con el ánimo renovado. El "Pirata", bajo la dirección de Ricardo Zielinski, viene de una contundente victoria 3-0 frente a Newell’s, rompiendo una sequía de cuatro partidos sin ganar. Además, Belgrano clasificó a semifinales de la Copa Argentina, consolidando su buen momento. Con 12 puntos, el desafío en el Clausura es vital: necesita sumar para afianzarse en los puestos de playoffs, de los cuales actualmente se encuentra al límite.
En resumen, Barracas juega para ser líder y obtener una ventaja clave en la fase final, mientras que Belgrano pelea por consolidar su lugar entre los clasificados.
Formaciones del encuentro entre Barracas Central y Belgrano
- Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
