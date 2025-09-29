Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano

El equipo local, conocido como "El Guapo", busca reponerse de la reciente derrota ante Sarmiento para escalar a la cima de la tabla. Actualmente, el conjunto de Rubén Darío Insúa es escolta con 15 puntos, y una victoria no solo lo dejaría en lo más alto de la Zona A, sino que también le aseguraría la localía en los octavos de final.