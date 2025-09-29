MinutoUno

Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025.

Barracas Central y Belgrano se enfrentan este lunes, desde las 15:30, en el Estadio Claudio Fabián Tapia por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura.

El equipo local, conocido como "El Guapo", busca reponerse de la reciente derrota ante Sarmiento para escalar a la cima de la tabla. Actualmente, el conjunto de Rubén Darío Insúa es escolta con 15 puntos, y una victoria no solo lo dejaría en lo más alto de la Zona A, sino que también le aseguraría la localía en los octavos de final.

Foto: X @barracascentral

Por su parte, Belgrano llega con el ánimo renovado. El "Pirata", bajo la dirección de Ricardo Zielinski, viene de una contundente victoria 3-0 frente a Newell’s, rompiendo una sequía de cuatro partidos sin ganar. Además, Belgrano clasificó a semifinales de la Copa Argentina, consolidando su buen momento. Con 12 puntos, el desafío en el Clausura es vital: necesita sumar para afianzarse en los puestos de playoffs, de los cuales actualmente se encuentra al límite.

En resumen, Barracas juega para ser líder y obtener una ventaja clave en la fase final, mientras que Belgrano pelea por consolidar su lugar entre los clasificados.

Formaciones del encuentro entre Barracas Central y Belgrano

  • Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
  • Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.. DT: Ricardo Zielinski.

Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Belgrano

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

