Vélez vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El equipo de Liniers todavía asimila la eliminación en la Copa Libertadores frente a Racing, en una serie polémica en la que el VAR anuló dos goles correctamente. En la liga local, es uno de los animadores con 18 puntos, tras vencer a San Martín de San Juan, y acumula solo una derrota en el Clausura. De cara al partido, no podrá contar con Aaron Quirós, expulsado en la fecha anterior. Además, la FIFA sancionó a Imanol Machuca con un año de suspensión por una investigación vinculada a la Federación de Malasia por falsificación. Vélez tiene diez días para apelar, aunque las chances de revertir la sanción son bajas.