Vélez vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El Fortín recibe al Decano este lunes en el José Amalfitani por la Zona A del Torneo Clausura: todos los detalles del encuentro.
Vélez y Atlético Tucumán se enfrentarán este lunes a las 20 en el Estadio José Amalfitani por la Zona A del Torneo Clausura. El Fortín llega tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y busca seguir en los primeros puestos, mientras que el Decano quiere aprovechar el envión anímico tras vencer a River.
El equipo de Liniers todavía asimila la eliminación en la Copa Libertadores frente a Racing, en una serie polémica en la que el VAR anuló dos goles correctamente. En la liga local, es uno de los animadores con 18 puntos, tras vencer a San Martín de San Juan, y acumula solo una derrota en el Clausura. De cara al partido, no podrá contar con Aaron Quirós, expulsado en la fecha anterior. Además, la FIFA sancionó a Imanol Machuca con un año de suspensión por una investigación vinculada a la Federación de Malasia por falsificación. Vélez tiene diez días para apelar, aunque las chances de revertir la sanción son bajas.
El Decano se recuperó después de dos derrotas consecutivas al superar a River por 2-0 en el Monumental José Fierro, con goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz. Con ese resultado, el equipo de Lucas Pusineri volvió a sumar confianza y apunta a consolidar un rendimiento colectivo más sólido. El entrenador destacó la competencia interna y, salvo inconvenientes de último momento, repetiría la misma formación que derrotó al Millonario.
Probables formaciones del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán
- Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Tomás Galvan, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Dilan Godoy, Braian Romero y Matías Pellegrini.. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Otros datos del partido válido por la fecha 10 del Torneo Clausura
- Hora: 20
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: José Amalfitani
