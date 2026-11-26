La noticia fue confirmada por Overcoming Suplementos, la empresa que patrocinaba al deportista, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. "Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento del culturista profesional Itemberg Nunes do Nascimento", comunicaron, al tiempo que expresaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados. La compañía también destacó el vínculo que había construido con el atleta y su compromiso con el deporte.