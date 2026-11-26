Murió un reconocido fisicoculturista de Brasil a los 31 años: aseguran que padecía una dura enfermedad
La noticia fue confirmada por la empresa que lo patrocinaba y su muerte generó un fuerte impacto en el mundo del fisicoculturismo.
El mundo del fisicoculturismo recibió una noticia devastadora: murió Itemberg Nunes, un reconocido atleta brasileño que tenía apenas 31 años y había conseguido destacarse en competencias nacionales e internacionales. Su fallecimiento generó conmoción entre colegas, seguidores y referentes de la disciplina, mientras crece la incertidumbre sobre las circunstancias que rodearon su muerte.
La noticia fue confirmada por Overcoming Suplementos, la empresa que patrocinaba al deportista, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. "Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento del culturista profesional Itemberg Nunes do Nascimento", comunicaron, al tiempo que expresaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados. La compañía también destacó el vínculo que había construido con el atleta y su compromiso con el deporte.
Nunes era oriundo de São Luís, capital del estado brasileño de Maranhão, y competía en la categoría Men’s Physique, una de las divisiones más populares del fisicoculturismo. En noviembre de 2021 consiguió su tarjeta profesional de la IFBB Pro League, un logro que le permitió dar el salto al máximo nivel de la disciplina y competir junto a algunos de los principales exponentes del circuito.
De qué murió Itemberg Nunes, el fisicoculturista brasileño de 31 años
Uno de los interrogantes que surgieron después de conocerse la noticia tiene que ver con las causas del fallecimiento. Hasta el momento, ni la familia ni la empresa que lo patrocinaba comunicaron oficialmente qué provocó su muerte.
Sin embargo, distintos medios brasileños señalaron que el deportista habría atravesado un cuadro de cáncer durante los últimos años. Esta versión no fue confirmada oficialmente por sus allegados, por lo que todavía no hay precisiones sobre las circunstancias de su fallecimiento.
La carrera de Nunes tuvo un crecimiento importante a partir de sus primeras participaciones en competencias amateur. En 2019 se presentó en el Arnold Amateur South America, donde consiguió el primer puesto en la Clase B de Men’s Physique Novice y el segundo lugar en la Clase D. Ese mismo año también obtuvo un reconocimiento en la categoría de principiantes del Arnold Brasil.
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