Impactante video: un temporal con fuertes ráfagas arrasó la sala de prensa de un autódromo en Brasil
El viento estalló ventanales, movió mobiliario y dañó el sistema de cronometraje en el autódromo de Cascavel, estado de Paraná, aunque afortunadamente no se registraron heridos graves.
Un temporal con ráfagas intensas, lluvias fuertes y actividad eléctrica provocó graves destrozos en el Autódromo Internacional Zilmar Beux, en Cascavel, estado de Paraná, al sur de Brasil, donde el viento destruyó la sala de prensa y afectó otras áreas del circuito.
El episodio ocurrió durante los preparativos de la 40ª edición de la Cascavel de Ouro y las imágenes de las cámaras de seguridad se viralizaron tras difundirse en medios locales.
Cómo arrasó la sala de prensa y el resto del circuito
Las grabaciones muestran el ingreso repentino y violento del viento en el edificio: estallaron los ventanales, cedieron las divisorias internas y salieron desplazados muebles y equipos mientras las personas presentes buscaban refugio.
El fotógrafo Daniel Gomes contó en redes sociales que las ráfagas arrancaron vidrios de unos dos metros, desplazaron mesas, separadores y notebooks, e incluso derribaron a gente dentro del recinto, sin heridos de gravedad; afuera también se dañaron carpas y estructuras de los equipos y el sistema de cronometraje.
La tormenta en Cascavel y la reanudación de la carrera
Según los registros del Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar), las ráfagas alcanzaron los 66,2 kilómetros por hora.
Por el impacto de la tormenta y los daños en las instalaciones, la organización tuvo que suspender las actividades en el autódromo.
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