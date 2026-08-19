"Muy respetuoso...": ¿Diego Simeone avaló los insultos de los hinchas de Atlético de Madrid a Julián Álvarez?

El trasfondo del conflicto radica en el deseo público del exjugador de Manchester City y River de ser transferido en este mercado de pases, una salida que tanto la dirigencia del club "colchonero" como el propio cuerpo técnico intentan impedir a toda costa. Este clima de tensión se trasladó a las tribunas del estadio, donde un sector de la afición repudió la postura del atacante con silbidos e insultos.