"Muy respetuoso...": ¿Diego Simeone avaló los insultos de los hinchas de Atlético de Madrid a Julián Álvarez?
En su primera conferencia de la temporada, el entrenador argentino sorprendió con su nulo respaldo a su compatriota y figura del equipo.
El comienzo de la temporada oficial para el Atlético de Madrid dejó mucha tela para cortar, pero el foco principal de la jornada se trasladó fuera de la cancha, cuando el director técnico Diego Simeone protagonizó una fuerte polémica en la conferencia de prensa al referirse a la situación del delantero argentino Julián Álvarez.
Las declaraciones de este miércoles, que no tardaron en generar fuerte controversia, se dieron luego del buen triunfo por 2-0 ante el Málaga en el debut por La Liga española.
El trasfondo del conflicto radica en el deseo público del exjugador de Manchester City y River de ser transferido en este mercado de pases, una salida que tanto la dirigencia del club "colchonero" como el propio cuerpo técnico intentan impedir a toda costa. Este clima de tensión se trasladó a las tribunas del estadio, donde un sector de la afición repudió la postura del atacante con silbidos e insultos.
La tajante respuesta del "Cholo" ante los insultos a Julián Álvarez
Durante el intercambio con los medios, un periodista le consultó de manera directa al entrenador sobre esta situación. "Hubo unos leves cánticos de un sector de la afición insultando a Julián Álvarez, ¿qué opinas de esto?", consultó el cronista de El Chiringuito.
Lejos de interceder para calmar las aguas o respaldar públicamente a su jugador ante la agresión verbal de su propia parcialidad, Simeone optó por una escueta y enigmática frase que rápidamente desató la polémica y sentenció: "Muy respetuoso con nuestra gente".
De esta manera, el estratega pareció justificar o restarle gravedad a los agravios recibidos por el delantero de la Selección Argentina, evidenciando que la relación entre el jugador, el club y el cuerpo técnico se encuentra en su punto más álgido mientras se define su futuro futbolístico.
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