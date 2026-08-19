La foto de Julián Álvarez en Atlético de Madrid que es viral en medio de las tensiones

"Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica”, expresó el dirigente.

Así, mientras Barcelona analiza sus posibilidades y el Colchonero sostiene que no quiere venderlo, una simple fotografía terminó convirtiéndose en otro capítulo de la novela alrededor del futuro de Julián Álvarez. La expresión seria de la Araña fue suficiente para que las redes volvieran a poner bajo la lupa una situación que todavía no tiene resolución.