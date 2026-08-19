La foto de Julián Álvarez en Atlético de Madrid que es viral en medio de las tensiones
La Araña, feliz en la Selección Argentina, aparece seria en la imagen oficial de la temporada 2026-27 y los hinchas la compararon con sus fotos anteriores en el club.
La situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid continúa rodeada de incertidumbre y, en las últimas horas, una imagen del delantero argentino se convirtió en uno de los principales focos de atención en las redes sociales. El motivo no fue una actuación dentro de la cancha ni una declaración, sino la foto oficial que el club difundió para la temporada 2026-27.
En la fotografía, la Araña aparece con un gesto serio, sin sonrisa y prácticamente sin expresión. La imagen rápidamente comenzó a circular entre los usuarios, que la utilizaron para especular sobre el momento que atraviesa el futbolista en el conjunto dirigido por Diego Simeone. Además, muchos compararon la nueva postal con las que protagonizó durante sus dos primeras temporadas en el equipo.
La diferencia llamó especialmente la atención. Tanto en la imagen correspondiente a la temporada 2024-25 como en la de la campaña 2025-26, Julián aparecía sonriente y con una expresión mucho más distendida. En cambio, la fotografía de este nuevo curso mostró a un jugador mucho más serio, algo que las redes sociales no tardaron en vincular con las versiones que hablan de una posible salida del Atlético.
La situación deportiva tampoco ayudó a despejar las dudas. Julián Álvarez no fue convocado por Simeone para el debut del Atlético en LaLiga, ante Málaga, y esa ausencia volvió a alimentar las especulaciones sobre su futuro. El delantero de 26 años había dejado una frase contundente durante el Mundial 2026 al considerar que “lo mejor para todos es una transferencia”, en medio del interés de Barcelona.
Enrique Cerezo habló de Julián Álvarez: "No se si pedirá perdón..."
El presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también se refirió recientemente al futuro de la Araña y reiteró que el club no pretende desprenderse del atacante. “Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos", sostuvo.
"Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica”, expresó el dirigente.
Así, mientras Barcelona analiza sus posibilidades y el Colchonero sostiene que no quiere venderlo, una simple fotografía terminó convirtiéndose en otro capítulo de la novela alrededor del futuro de Julián Álvarez. La expresión seria de la Araña fue suficiente para que las redes volvieran a poner bajo la lupa una situación que todavía no tiene resolución.
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