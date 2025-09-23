Nació la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el singular nombre que eligieron
La joven dio a luz en Inglaterra y ambas abuelas estuvieron allí para acompañar el momento. Todos los detalles de esta dulce noticia.
Alexis Mac Allister y Ailén Cova fueron padres por primera vez este lunes 22 de septiembre, unos días antes de lo previsto. La beba nació en Inglaterra y recibió el nombre de Alaia, un nombre poco común que generó ternura y sorpresa entre los fanáticos del futbolista.
"Ya está entre nosotros, acaba de nacer en Inglaterra. Lo chequeamos con la familia", contó el periodista Guido Zaffora en la TV Pública, confirmando la feliz noticia durante una transmisión en vivo.
El lunes, un día antes del nacimiento, el jugador de la Selección Argentina ya había dado señales de que algo importante estaba por ocurrir en su vida personal. En un mensaje publicado en sus redes sociales, explicó por qué no asistiría a la gala del Balón de Oro: "No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor".
Las madres de Alexis y Ailén viajaron el fin de semana anterior desde Argentina hacia Europa para acompañar a la pareja en este momento tan especial. Ambas estuvieron presentes en el parto, compartiendo la emoción del nacimiento de la primera hija del mediocampista del Liverpool.
La historia de amor entre Alexis y Ailén Cova cobró notoriedad pública tras el Mundial de Qatar 2022. El futbolista decidió poner fin a su relación con Cami Mayan, con quien había compartido varios años, para comenzar una nueva etapa junto a Ailén, su amiga de la infancia. Desde entonces, la pareja ha mantenido un bajo perfil, aunque cada paso importante que dan genera gran repercusión en los medios y redes sociales.
Ahora, con la llegada de Alaia, inician una nueva etapa familiar desde Inglaterra, donde Mac Allister continúa consolidando su carrera en la Premier League.
El posteo de Alexis Mac Allister tras el nacimiento de su hija Alaia
