Nació la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el singular nombre que eligieron

La historia de amor entre Alexis y Ailén Cova cobró notoriedad pública tras el Mundial de Qatar 2022. El futbolista decidió poner fin a su relación con Cami Mayan, con quien había compartido varios años, para comenzar una nueva etapa junto a Ailén, su amiga de la infancia. Desde entonces, la pareja ha mantenido un bajo perfil, aunque cada paso importante que dan genera gran repercusión en los medios y redes sociales.

Ahora, con la llegada de Alaia, inician una nueva etapa familiar desde Inglaterra, donde Mac Allister continúa consolidando su carrera en la Premier League.

El posteo de Alexis Mac Allister tras el nacimiento de su hija Alaia

Alexis Mac Allister on Instagram: "Alaia - 22/09/2025 Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO "