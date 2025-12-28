La terminante decisión que tomó Real Madrid sobre el futuro de Franco Mastantuono

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2005230160291958982?s=20&partner=&hide_thread=false Reports of Franco Mastantuono leaving Real Madrid on loan in January are described as wife of mark.



Xabi Alonso and the club see Franco as key part of the project. pic.twitter.com/b8ybCvSep3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2025

La postura del Real Madrid sobre Mastantuono

“Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”, escribió Romano en su cuenta de X. De acuerdo a su información, la posibilidad de una cesión nunca estuvo sobre la mesa. Siempre según el periodista, tanto Xabi Alonso como la dirección deportiva del Merengue consideran a Mastantuono una pieza importante dentro del proyecto y confían en su evolución, más allá del momento de adaptación que atraviesa.