La terminante decisión que tomó Real Madrid sobre el futuro de Franco Mastantuono
En medio de los rumores de mercado, el Merengue tomó una decisión firme sobre el futuro inmediato del futbolista argentino.
En las últimas horas, el nombre de Franco Mastantuono volvió a quedar en el centro de la escena por versiones que lo vinculaban con una posible salida a préstamo del Real Madrid. Sin embargo, desde el club español tomaron una decisión contundente y dejaron en claro que el joven argentino no se moverá en el próximo mercado de pases.
La información fue difundida por el periodista italiano Fabrizio Romano, una de las fuentes más confiables en materia de transferencias, quien desmintió de manera categórica las especulaciones que circularon en torno al futuro del mediocampista.
La postura del Real Madrid sobre Mastantuono
“Los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo en enero están muy alejados de la realidad”, escribió Romano en su cuenta de X. De acuerdo a su información, la posibilidad de una cesión nunca estuvo sobre la mesa. Siempre según el periodista, tanto Xabi Alonso como la dirección deportiva del Merengue consideran a Mastantuono una pieza importante dentro del proyecto y confían en su evolución, más allá del momento de adaptación que atraviesa.
Desde la prensa española, el análisis del presente del exfutbolista de River se apoya en sus números y rendimientos. En el semestre anotó un solo gol, ante Levante en la sexta fecha de La Liga, y algunos medios señalan una pérdida de explosividad respecto de su etapa en el fútbol argentino dónde había demostrado cosas más que interesantes en partidos muy claves.
Además, su actuación en la Copa del Rey frente a Talavera no ayudó a despejar cuestionamientos, ya que fue apuntado por errores de concentración poco habituales en su etapa anterior. Pese a ello, en el Real Madrid mantienen la calma y apuestan a su continuidad para volver a encontrar la mejor versión del futbolista de la Selección Argentina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario